Muore il primo giorno di lavoro. La 17enne era senza contratto

Anna Chiti (foto), la 17enne dell’istituto nautico di Venezia rimasta uccisa in un incidente sul catamarano charter, stava svolgendo le mansioni di ‘marinaia’ senza un contratto di lavoro. Dopo il consiglio di un’amica che aveva svolto la stessa occupazione l’anno scorso, era stata ingaggiata da qualche giorno dallo skipper della barca turistica (che a sua volta fa capo ad una società) per una sorta di prova. È assai probabile che i magistrati decidano di disporre l’autopsia sul corpo della 17enne. Si è saputo intanto che gli ultimi istanti di vita sono stati fermati in un video delle telecamere di sicurezza della Marina di Santelena, la darsena dove il catamarano era in fase di attracco.

Difficile stabile ora se sia stata la giovane a prendere l’iniziativa di aiutare il comandante, raccogliendo la cima che serviva per l’attracco, o se qualcuno le abbia chiesto di farlo. Tirava un vento di scirocco forte – stimato in circa 15 nodi – che rendeva la manovra di attracco per una barca come quella non proprio agevole. Lo skipper ha potuto vedere le immagini del video, poi consegnate agli investigatori. Anna – ha riferito – tentava di saltare sul pontile con la cima in mano, ma è inciampata, finendo in acqua. È riemersa e ha tentato di risalire, ma la cima gli si è agganciata sull’elica in movimento e l’ha trascinata giù. Un sommozzatore dei vigili del fuoco ha raggiunto il corpo, imprigionato sotto allo scafo, e tagliato la corda. Pochi minuti sott’acqua, ma che hanno reso vani i tentativi di rianimazione.