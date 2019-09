Harare, 6 settembre 2019 - E' morto Robert Mugabe, discusso ex presidente dello Zimbabwe, il primo del post-indipendenza. Mugabe aveva 95 anni e si trovava a Singapore dove era ricoverato per cure mediche.

L'annuncio del decesso è stato fatto su Twitter il presidente Emmerson Mnangagwa. "E' con grande tristezza che annuncio la morte del padre fondatore dello Zimbabwe ed ex presidente, Robert Mugabe", si legge nel post presidenziale.

It is with the utmost sadness that I announce the passing on of Zimbabwe's founding father and former President, Cde Robert Mugabe (1/2)

Mugabe, leader del partito Zimbabwe African National Union (ZAPU), aveva tenute ben salde le redini del suo Paese dal 1980 al 2017, quando fu spodestato da un colpo di Stato militare. Dal 2014, fino alle dimissioni, è stato il più anziano capo di Stato o di governo del mondo. Più volte accusato di essere un dittatore, definito anche "l'ultimo re politico africano", il 21 novembre 2017, dopo quarant'anni, si è dimesso da presidente, costretto dai militari dopo il golpe.

Cde Mugabe was an icon of liberation, a pan-Africanist who dedicated his life to the emancipation and empowerment of his people. His contribution to the history of our nation and continent will never be forgotten. May his soul rest in eternal peace (2/2)