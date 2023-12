Msc sospende il passaggio di navi cargo nel Mar Rosso dopo attacco ribelli Houthi

Roma, 16 dicembre 2023 – La Msc Mediterranean Shipping Co, la più grande compagnia di spedizioni di container al mondo, sospende il passaggio di navi cargo dal Mar Rosso dopo un attacco dei ribelli Houthi alla portacontainer Msc Palatium III che ha riportato danni, ma fortunatamente nessun ferito. I mercantili ora sono dirottati attraverso il Capo di Buona Speranza.

Dopo annunci simili da parte di Maersk, Cma Cgm e Hapag-Lloyd, 4 delle 5 maggiori compagnie di navigazione mondiali hanno ora deviato le rotte. Una situazione che mina inevitabilmente uno degli snodi strategici del traffico mercantile mondiale con possibili grosse ricadute sulla logistica delle merci e, dunque, a livello economico.

Ribelli Houthi

I ribelli, dunque, rappresentano un pericolo per la navi che transitano nel Mar Rosso, e non solo per quelle israeliane, per questo motivo "vanno affrontati" ha dichiarato recentemente il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, in una intervista con i media israeliani.

In seguito all'aumento degli attacchi degli houthi yemeniti che hanno annunciato di avere come obiettivo dei loro attacchi con droni e razzi proprio le navi straniere, la stessa decisione di Msc era stata presa dalla francese Cma Cgm, la danese Maersk, e la tedesca, Hapag-Llyod. Gli houthi al contempo lanciano anche droni e missili contro Israele. Gli americani hanno reso noto oggi che una sua unità navale ne ha abbattuti 14. La Msc ha denunciato che la situazione nella regione si sta facendo "grave".