Attaccato da un orso: motociclista italiano morto in Romania. “Tentava di dargli cibo”

Bucarest, 3 luglio 2025 – Un motociclista italiano di 48 anni è morto dopo esser stato attaccato da un’ orsa sull'autostrada Transfăgărășan che attraversa i Carpazi, in Romania. Lo riportano i media romeni. E’ successo nella zona di Arefu, a 500 metri dalla cima della diga di Vidraru, in direzione del lago Bâlea, nel centro montuoso del Paese.

“Ha scattato foto mentre tentava di dargli da mangiare”

Secondo fonti non ufficiali, riportate da Antena 3, sul telefono della vittima sono state trovate immagini ravvicinate dell'orso, scattate mentre l’uomo prova a farlo mangiare dalla sua mano. Sarebbe stato recuperato anche un video.

L’orsa abbattuta

L’allarme è stato dato da un gruppo di motociclisti. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto hanno trovato la moto e un guanto. Il cellulare della vittima è stato localizzato in un burrone profondo 40 metri. Ed è qui che più tardi è stato trovato il corpo. Per recuperarlo l’orsa è stata uccisa. Secondo la ricostruzione delle autorità l’animale ha trascinato il motociclista nel dirupo non lasciandogli scampo.

Il regno degli orsi

La zona di Arefu è nota per la popolazione di orsi che la abita in numero superiore a quello ritenuto ottimale: si parla di 112 esemplari a fronte dei 25 ideali. I turisti, rumeni e stranieri, vengono qui appositamente, spesso ignorando spesso i cartelli di pericolo che mettono in guardia da questi mammiferi.

Sempre oggi sulla Transfăgărășan, un cittadino francese ha visto un orso attaccare la moto che aveva lasciato sul ciglio della strada per scattare delle foto.