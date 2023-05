Washington, 16 maggio 2023 – Alle porte del 17 maggio, giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, il dipartimento dell’Istruzione della Florida ha messo sotto inchiesta per “indottrinamento” Jenna Barbee, una maestra di quinta elementare. La colpa: aver fatto vedere in una classe ai suoi alunni il film d’animazione della Disney ‘Strange World – Un Mondo Misterioso’, il cui protagonista è gay.

La pellicola, uscita nel 2022, è una commedia incentrata sull’esplorazione dei rapporti familiari. Tre generazioni della stessa famiglia di esploratori, i Clade, impegnati in un viaggio attraverso terre inesplorate e pericolose e intenti, nello stesso tempo, a cercare il proprio posto nel mondo.

L’inclusività e l’attenzione che il film animato dimostra nei confronti di tematiche come l’orientamento sessuale ha però ‘infastidito’ una dei membri del consiglio della scuola americana, la Hernando County School.

La maestra è stata da questa denunciata in base a una controversa legge, ribattezzata dai detrattori ‘Don’t say gay’. Si tratta di un provvedimento fatto approvare dal governatore repubblicano Ron DeSantis, che aveva proibito di affrontare questioni legate a omosessualità e identità di genere nelle scuole elementari.

La vicenda della maestra è stata riportata dal quotidiano Usa Today. Secondo l’accusa, la presenza del protagonista gay dichiarato nel film viola lo stesso provvedimento firmato da DeSantis. Una legge alla base di una faida in corso da mesi tra il governatore della Florida, candidato alle primarie repubblicane, e il gigante dell’intrattenimento che ha pubblicamente criticato la misura.

La docente accusata si è difesa dichiarando di aver scelto il film come parte di una lezione di scienze sulla terra e gli ecosistemi, e che questo non aveva nessun contenuto sessuale inappropriato. "Un personaggio del film è LGBTQ? Assolutamente. È per questo che l’ho mostrato? No. Ho molti studenti di quinta elementare che sono venuti da me quest’anno molto prima di mostrare questo film parlando di come anche loro fanno parte di questa comunità. Non spingere nulla, solo accettare. Questo è ciò che faccio”, ha detto.

Ha inoltre precisato di aver chiesto precedentemente ai genitori degli alunni l’autorizzazione per far vedere loro il film in orario scolastico, essendo consigliata la visione accompagnata da un adulto. “Si usa molto la parola indottrinamento, ma sembra che quelli che la usano in realtà la usino come tattica di difesa delle loro convinzioni basate sulla paura”, è stata la replica di Barbee alla segnalazione.

Adesso la donna rischia di perdere il lavoro e di dover fronteggiare accuse penali, qualora trasgredisse nuovamente la misura del governatore. Schierata contro di lei anche la consigliera della scuola Shannon Rodriguez: “Non è compito di un insegnante imporre le sue convinzioni, religiose, di orientamento sessuale o di identità sessuale, ad un bambino”, ha affermato riguardo all’accaduto.