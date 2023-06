Manager italiano fermato a Mosca. Chi è Giovanni Di Massa. Media russi: “Trovato con mefedrone”

Roma, 27 giugno 2023 – Giovanni Di Massa, manager della Iss Inernational, è in stato di libertà vigilata a Mosca in attesa di processo dopo essere stato fermato dalle forze di polizia.

La premessa doverosa è che il quadro delle informazioni non è ancora chiaro, di certo il momento non aiuta. Secondo i media russi, il manager, 61 anni, sarebbe stato fermato dalla polizia stradale mentre guidava un’auto aziendale in piena notte e sarebbe trovato in possesso di mefedrone, una sostanza psicoattiva. Lo riporta il media russo Baza su Telegram.

Che cosa sappiamo

Dopo aver fermato la macchina, secondo quanto riporta il media gli agenti hanno deciso di perquisirlo. Il manager italiano, prosegue l’articolo, aveva con sé una bustina di polvere bianca, che si sarebbe rivelata mefedrone, precisamente 1,15 grammi.

Chi è Giovanni Di Massa

Sul suo profilo Linkedin Di Massa, nato nel 1961, laureato in ingegneria nucleare alla Sapienza di Roma, si descrive come ‘Country manager Middle East’ della società, con base ad Abu Dhabi dal giugno dello scorso anno.

La compagnia: è in ferie, noi sorpresi

La Iss internazional, che opera nel settore energetico, si è detta stupita. Di Massa “è un dirigente della società, era in vacanza, non sapevamo dove fosse. La società fa fatica a raccogliere questa notizia che riceve con grande stupore e meraviglia. È sempre apparso come una persona pacata, seria per bene, un grande lavoratore. Si fa fatica a pensare che il collega possa essere interessato da queste dinamiche”.

Le parole della Farnesina

Fonti della Farnesina sottolineano che l’uomo si trova in libertà vigilata in attesa di processo. Per ora non è stata formalizzata un’accusa. Il consolato generale sta seguendo il caso, in contatto con le autorità locali per chiarire la vicenda e seguirne gli sviluppi.

Cosa fa la Iss International

Sul sito la Iss International S.p.A. - con sedi a Roma e Milano - si presenta come una società Italiana di Servizi Integrati di ingegneria che è presente ed opera in ambito nazionale ed internazionale: le sue attività spaziano dagli Emirati al Qatar, dalla Nigeria al Congo, dal Mozambico all’Egitto, dall’Algeria alla Russia. Fondata nel 2004 a Roma da Giuseppe Bellantoni, Iss International SpA - Integrated Services Solution opera nel mercato dell’energia e dell’Oil&Gas. Attualmente il gruppo è formato da quattro società, due divisioni ed otto sedi secondarie, “ognuna delle quali è specializzata in un area o settore specifico in modo da garantire ai nostri clienti la solidità di un gruppo e la flessibilità di un sistema integrato di servizi nel rispetto dei più elevati standard qualitativi”.