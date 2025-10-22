Mosca gela il tycoon: "No alla tregua in Ucraina". Salta il vertice di Budapest

di Marta OttavianiROMAIl presidente americano Donald Trump si trova stretto fra due fuochi, mentre il premier ungherese Viktor Orban deve dire addio ai sogni di gloria di ospitare a Budapest l’incontro tra il tycoon e Vladimir Putin. La Russia, come spesso accade in questi casi, dà la colpa all’Unione Europea. Ma la realtà è che con gli Stati Uniti l’accordo non c’è.

Da parte di Washington, il piano era partire da un cessate il fuoco con la linea del fronte congelata, per poi passare a un negoziato che si preannunciava lungo e complicato. Dal Cremlino, però, è arrivato un netto niet. L’incontro tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov (foto sopra) è, al momento, "congelato". A rivelarlo è una fonte della Casa Bianca, mentre lo stesso capo della diplomazia russa ha detto di non essere stato informato del rinvio, aggiungendo di averlo appreso "con sorpresa" e che saranno mantenuti soltanto i contatti telefonici. "Fermarci dove siamo – ha spiegato Lavrov – significherebbe rifiutare di sradicare le cause fondamentali del conflitto. La Russia non ha cambiato la sua posizione sull’Ucraina rispetto all’intesa raggiunta al vertice tra Trump e Putin in Alaska". "Non voglio perdere tempo, non voglio sprecare un incontro – ha detto Donald Trump –. Sull’incontro con Putin deciderò nei prossimi giorni, stanno succedendo molte cose nella guerra in Ucraina. Putin e Zelensy vogliono la pade".

Insomma, dopo quasi quattro anni, per la piazza Rossa la "denazificazione "non è ancora conclusa. Intanto sia Mosca sia Washington confermano che non sono previsti incontri tra i due presidenti nel breve termine. La palla passa quindi in campo americano, che però non solo insiste sul cessate il fuoco come base per avviare il negoziato, ma deve anche fare i conti con il pressing di Kiev e dell’Unione Europea, determinata e compatta nel sostenere le ragioni del Paese invaso. L’unica eccezione resta il premier ungherese Orban, che ha deciso di disertare il vertice sull’Ucraina.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky approfitta della situazione e torna a chiedere la fornitura di missili a lungo raggio, anche se Trump ha chiuso la porta a questa eventualità. "Quanti più missili a lungo raggio ci sono in Ucraina – ha scritto sui social – tanto maggiore sarà la disponibilità russa a porre fine alla guerra. La discussione sui Tomahawk si è rivelata un forte investimento nella diplomazia". Kiev e Bruxelles tentano di portare il tycoon dalla loro parte, appoggiando la condizione del cessate il fuoco per avviare i colloqui di pace.

Intanto preparano un piano in dodici punti in vista del “Vertice dei Volenterosi” di venerdì, ribadendo che l’integrità territoriale dell’Ucraina non è in discussione. Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha ricordato che "solo Kiev può decidere sui propri territori". L’appello a Trump è chiaro: non sacrificare il futuro dell’Ucraina per rapporti più distesi con Mosca in chiave anti-cinese.