Russia, “Attacco massiccio con droni su Mosca, abbattuti 20 velivoli”

Mosca, 26 novembre 2023 – E’ allarme a Mosca dopo una notte di terrore. I sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto 20 droni nelle regioni di Mosca, Tula, Kaluga e Bryansk, riferisce il ministero russo della Difesa. Nella regione di Tula, ha detto il governatore Alexey Dyumin, un drone "andato fuori controllo" si è schiantato contro un condominio nella città di Tula, un altro è stato abbattuto. Non ci sono danni gravi, sono saltati i vetri di tre appartamenti e un condomino ha riportato lievi ferite. Il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin ha comunicato che durante un "attacco di massa" di droni, diversi velivoli senza pilota sono stati abbattuti nell'oblast' di Mosca nell`area di Naro-Fominsk e Podolsk e nei distretti urbani di Odintsovo e Ramensky. "Non ci sono state vittime né danni gravi". Gli aereoporti di Vnukovo e Domodedovo, nella parte sud di Mosca, hanno sospeso parzialmente partenze e atterraggi, scrive Kommersant, 13 voli hanno subito ritardi negli aeroporti e altri tre sono stati cancellati, poi il traffico è ripreso. Altri droni sono stati intercettati e abbattuti nella regione di Kaluga, secondo le autorità della oblast' russa.

Questo attacco giunge a poche ore da un raid su larga scala in Ucraina in cui le forze di Kiev hanno annunciato di aver abbattuto 71 droni russi in quello che le autorità hanno definito il più grande attacco alla capitale dall'inizio dell'invasione.

