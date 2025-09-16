Mosca "Con la Nato è guerra"

La Russia continua a impensierire il territorio dell’Unione Europea con sconfinamento di droni, ma la colpa è della Nato. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che il Patto Atlantico è di fatto in guerra con Mosca. Colpa del supporto all’Ucraina, che non accenna a diminuire, nonostante il presidente americano, Donald Trump, temporeggi e non abbia ancora imposto sanzioni al Paese invasore.

MANOVRE IN CORSO

Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ieri ha dichiarato senza mezzi termini che la Nato "è di fatto coinvolta" nel conflitto russo-ucraino e quindi in guerra con Mosca. Il diplomatico ha poi aggiunto che un vertice fra Mosca e Kiev adesso "sarebbe inutile", facendo capire come i contatti per una mediazione siano sostanzialmente fermi. A gettare altra benzina sul fuoco ci ha pensato l’ex presidente, Dmitry Medvedev, secondo il quale "permettere ai paesi della Nato di abbattere i droni russi sull’Ucraina significa dichiarare guerra tra l’Alleanza e la Russia".

Le dichiarazioni arrivano proprio mentre si sta tenendo un’importante esercitazione militare, che vede coinvolte Mosca e Minsk. Il suo nome è Zapad-2025. Inizialmente doveva coinvolgere solo il territorio russo e bielorusso. Ma, per ammissione del ministero della Difesa russo, le operazioni si sono estese all’ex-clave russa di Kaliningrad, posta fra Polonia e Lituania. L’esercitazione durerà cinque giorni e vede impiegati migliaia di soldati che si impegnano nella simulazione di scenari di guerra fra il mare di Barents e il Baltico, dove verrebbero usate anche armi nucleari tattiche. La simulazione si tiene ogni quattro anni, ma chiaramente questa edizione viene vissuta con maggiore preoccupazione dalla Nato alla luce degli sconfinamenti dei droni russi in Polonia e Romania. Avvenimenti per cui il Cremlino ha incolpato l’Ucraina. Stando a quanto si apprende dal ministero della Difesa russo, all’esercitazione hanno assistito anche ufficiali militari statunitensi, oltre a quelli di Turchia e Ungheria, due Paesi Nato, ma notoriamente vicini a Mosca.

FRONTE SCOMPOSTO

Se, da una parte, Mosca sembra sempre più determinata a fare pressione sulla Nato e sull’Unione Europea, dall’altra parte di questo fronte ideale ognuno va un po’ avanti per conto suo, con l’Unione Europea determinata ad approvare "al più presto" il diciannovesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Operazione che sarebbe oggettivamente più facile, se dagli Stati Uniti arrivassero messaggi più collaborativi in questo senso. Da Washington, il Presidente Trump ha ribadito quello che dice ormai da qualche giorno. Un incontro fra Putin e Zelensky è "altamente improbabile", perché fra i due leader scorre "un odio viscerale". E, per quanto riguarda le sanzioni, "tutti i Paesi che comprano gas dal Cremlino la devono smettere". Un monito ‘curiosamente’ rivolto a Ungheria e Slovacchia, in ottimi rapporti non solo con Mosca ma anche con Washington.

A Londra, il Foreign Office ha convocato l’ambasciatore russo per condannare "la significativa violazione senza precedenti dello spazio aereo polacco e della Nato" attribuito a droni di Mosca e la "successiva incursione in Romania". L’Ucraina, dal canto suo, sembra aver capito che la guerra sarà ancora lunga, con il presidente, Volodymyr Zelensky, secondo cui ‘le sanzioni più efficaci sono gli incendi alle raffinerie di petrolio russe, ai suoi terminal, ai suoi depositi di petrolio’. Per fermare Putin, insomma, bisogna colpire il comparto energetico.