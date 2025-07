Mosca colpisce fabbrica polacca del miliardario Sołowow. Il ministro: “La guerra si avvicina”

Roma, 16 luglio 2025 – Mentre il presidente Usa Donald Trump annuncia di aver inviato a Kiev i missili Patriot in base all'accordo con la Nato, nella notte l’ennesimo raid russo su territorio ucraino ha colpito la fabbrica polacca del Gruppo Barlinek, a Vinnytsia, con attacchi ‘da tre lati’. Lo denuncia sul proprio profilo X il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, sottolineando che la fabbrica è stata presa di mira intenzionalmente e che nel raid sono rimaste ferite diverse persone, alcune delle quali in modo grave.

Radosalw Tomasz Sikorski, ministro degli Affari esteri polacco

“I droni russi hanno colpito lo stabilimento del Gruppo Barlinek a Vinnytsia. Il direttore dello stabilimento mi ha appena detto che l'attacco è stato intenzionale, da tre direzioni. Ci sono feriti, tra cui due persone gravemente ustionate. I servizi segreti ucraini stanno intervenendo, così come il nostro consolato", ha scritto Sikorski. Il ministro ha concluso il post con una preoccupazione che suona quasi come una presa di coscienza sull’allargamento del conflitto ben oltre il fronte della battaglia. “La guerra criminale di Putin si sta avvicinando ai nostri confini”.

La fabbrica di Vinnytsia, inaugurata nell'ottobre del 2007, è la prima filiale estera del gruppo polacco Barlinek, specializzato nella produzione e lavorazione di parquet e pavimenti in legno e ibridi. Uno dei maggiori produttori di sistemi di pavimenti in legno naturale al mondo e il marchio di pavimenti naturali più riconoscibile in Polonia. I pavimenti Barlinek vengono esportati in 75 paesi di 6 continenti, nel 2012 l'azienda deteneva il 60% del mercato polacco.

Il Gruppo Barlinek appartiene a Michał Sołowow, pilota di rally e imprenditore, considerato il polacco più ricco. Secondo Forbes, Sołowow ha un patrimonio di 28,1 milioni di zloty (pari a 6,6 milioni di euro), che lo rende la 187esima persona più ricca del mondo. Il suo gruppo industriale conta 18 stabilimenti di produzione in otto paesi e ha oltre 16mila dipendenti.

Ma gli investimenti del miliardario polacco spaziano anche in altri settori chiave, dalla chimica al fotovoltaico, fino al manifatturiero in 3D e al car leasing. Tra gli altri è azionista unico o di riferimento della Synthos S.A., una delle maggiori aziende chimiche polacche e della Cersanit S.A., il maggior produttore di piastrelle in ceramica in Polonia e il secondo in Europa, con una quota di mercato del 35% in Polonia, dell'8% in Germania, del 50% in Romania e del 40% in Ucraina. Terzo produttore di prodotti ceramici in Europa e settimo al mondo.