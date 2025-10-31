Ucciso da una pallina: giocatore 17enne colpito a morte sul campo da cricket

Roma, 31 ottobre 2025 – Un colpo fatale sul campo da cricket. Quasi 10 dopo il dramma del campione Phillip Hughes, la storia si ripete. Un giocatore di 17 anni è morto ieri dopo essere stato colpito da una pallina mentre si allenava. Si chiamava Ben Austin, portava regolarmente il casco, sembra invece che il paracollo non fosse allacciato. E la palla, lanciata con un wanger – il dispositivo che facilita il lavoro del lanciatore accelerando il lancio – è finita dritta alla gola. Il 17enne si è accasciato martedì scorso davanti agli amici poco prima della partita di T20 a Melbourne. E’ stato trasportato d’urgenza in ospedale e ricoverato in rianimazione. Famiglia e amici hanno sperato per due giorni. Ma Ben non ce l’ha fatta. Era morto così anche l’australiano Hughes nel 2014, durante un match del campionato nazionale Sheffield Shield al Sydney Cricket Ground: un colpo violento gli aveva reciso l’arteria vertebrale provocandogli un’emorragia fatale.

"Era il nostro figlio adorato, profondamente amato dai suoi fratelli – si legge in una dichiarazione dei genitori –. Una luce splendente nella nostra famiglia. Troviamo conforto nel fatto che stava facendo quello che più amava”.

"Amava il cricket – ha raccontato il padre, Jace Austin –. Questo è un grande gioco, e non è stata colpa del gioco, è stato solo un incidente assurdo, un incidente assurdo. Continuate a giocare – è l’appello ai compagni –. È quello che vorrebbe”.

L’uomo ha espresso vicinanza anche al compagno di squadra che ha lanciato la palla maledetta. “Questo incidente ha colpito due giovani e i nostri pensieri sono rivolti anche a lui e alla sua famiglia”.

Il cordoglio del cricket mondiale

Fiori e mazze sono stati deposti al Ferntree Gully Cricket Club di Melbourne dove giocava Ben. Tutto il cricket d’Australia ha reso omaggio al 17enne scomparso. Il match tra i Victoria e Tasmania – interrotto dopo la tragedia – è stato ripreso oggi in un clima di lutto. I giocatori hanno esposto le mazze in segno di rispetto, indossato fasce nere al braccio e osservato un minuto di silenzio mentre la foto di Ben veniva proiettata su un maxi schermo. Stessa scena a Perth, dove il Western Australia affrontava il South Australia e a Mumbai, durante la semifinale della Coppa del Mondo femminile India-Australia.

La morte di Austin ha avuto risonanza a livello globale: i Barmy Army inglesi hanno condiviso una pagina GoFundMe creata per aiutare la famiglia. "Riposa in pace, Ben Austin, non sarai mai dimenticato", ha scritto il gruppo ufficiale di tifosi, che questo mese si recherà in Australia per la serie di Test match degli Ashes. Anche l'ex capitano dell'Inghilterra Michael Vaughan ha dedicato un commiato al giovane giocatore ("È andato via troppo presto. I miei pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici”), ha scritto su X. La England and Wales Cricket Board, che si è detta "profondamente addolorata".