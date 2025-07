Trappola Gaza: pane e sangue. Mille morti durante la distribuzione del cibo

Roma, 22 luglio 2025 – A Gaza oggi sopravvivono oltre due milioni di persone, all’interno di una crisi umanitaria che il rappresentante palestinese del Programma alimentare mondiale, Antoine Renard, ha definito senza precedenti. “Un numero crescente di persone – ha riferito ad Al Jazeera – affronta la malnutrizione. La situazione sta arrivando a dei livelli che mai abbiamo visto prima”.

Secondo l’Unicef, i decessi dei palestinesi confermati per mancanza di cibo dall’inizio del conflitto sono almeno 86, di cui 76 bambini. Un dato che racconta solo in parte la crisi umanitaria che è scoppiata nella Striscia. Attualmente, infatti, l’area soffre per la mancanza di cibo, acqua potabile, medicinali e carburante, fondamentale quest’ultimo per il processo di desalinizzazione e per garantire i servizi primari, come quelli ospedalieri, mentre la temperatura percepita supera i quaranta gradi e varie patologie infestano i campi profughi.

La distribuzione del cibo a Gaza

Un quadro drammatico nel quale si aggiunge la Gaza humanitarian foundation (Ghf), la controversa organizzazione americana, con sede nel Delaware, che dal 26 maggio scorso si occupa della distribuzione degli aiuti umanitari. Aiuti che però arrivano con il contagocce e che sono costati la vita, secondo l’Onu, a oltre mille persone. La Ghf, sostenuta da Tel Aviv e ovviamente da Washington, doveva rappresentare una soluzione alla crisi umanitaria, scoppiata dopo il conflitto e acuita dal blocco imposto da Israele nel mese di marzo per il mancato accordo sulla seconda fase del cessate il fuoco, ma fornisce un servizio di distribuzione degli aiuti che il cardinale Pizzaballa e 25 Paesi stranieri – tra cui l’Italia – definiscono “pericoloso e che priva i cittadini della loro dignità umana”, condannando “il rilascio a rilento degli aiuti umanitari e l’uccisione disumana di civili, compresi i bambini, mentre cercano di soddisfare i propri bisogni essenziali”. In una nota congiunta i 25 Stati chiedono “ora” la fine della guerra nella Striscia- Un appello bollato dal ministero degli Esteri di Tel Aviv come “disconnesso dalla realtà”.

I quattro siti di distribuzione degli aiuti, dislocati sul territorio, costringono i palestinesi a percorrere a piedi lunghe distanze, circa un chilometro e mezzo, per poi contendersi i pochi alimenti disponibili. Un sistema che causa ferimenti e uccisioni continui, senza considerare le difficoltà che possono riscontrare i più vulnerabili, come bambini, donne o anziani. Per provare a ottenere il cibo, le persone arrivano molte ore, o addirittura giorni, prima dell’avvio della distribuzione. Il “segnale di via” (alcuni droni si alzano in volo) è ambiguo, accrescendo così il rischio di spari da parte degli israeliani sulla folla. A più riprese, infatti, i palestinesi sono stati uccisi per mano dell’Idf e dei contractor americani, in quella che si è trasformata in una sorta di trappola mortale.

Senza considerare – come conferma il giornalista Muhannad Qeshta ad Al Jazeera – che le persone che riescono ad arrivare alle porte del centro devono lottare per prendersi i pacchi di aiuti, provando poi a risalire lo stesso corridoio dal quale sono venuti, in cui si trovano centinaia o migliaia di sfollati. Un sistema, quindi, tanto caotico quanto disperato che secondo il ministero della Salute palestinese, riporta Al Jazeera, solo domenica scorsa ha registrato la morte di 31 palestinesi. E nelle ultime ore il governo israeliano ha lanciato per la prima volta una massiccia offensiva terrestre a Deir al-Balah, nel cuore della Striscia. Un’iniziativa che, per il titolare della Farnesina, Antonio Tajani, mette a repentaglio anche la vita di “operatori italiani e delle Nazioni Unite”