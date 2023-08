Kiev festeggia la morte di Prigozhin: ma la controffensiva non decolla

Kiev, 26 agosto 2023 – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ne è convinto: l’arrivo degli F-16 cambierà le sorti della guerra, avvicinando Kiev alla vittoria. E, per fare morale, nell’anniversario dell’indipendenza dall’Unione Sovietica, ha fatto piantare la bandiera nazionale sul territorio della Crimea, simbolicamente, per la prima volta dal 2014, quando la penisola è caduta nelle mani dei russi. Quanto alla morte di Evgeny Prigozhin, Zelensky ha commentato: "Certo che è qualcosa di positivo per l’Ucraina". Ma è davvero così?

Sono lontani i giorni in cui la Wagner assediava e conquistava Bakhmut. La vittoria per il presidente è certa, ma questo non significa che la guerra durerà poco, anzi. I servizi segreti della difesa ucraina e il Consiglio di sicurezza nazionale sono in allerta.

Secondo Kyrylo Budanov, capo dell’intelligence, il Cremlino starebbe continuando le attività di reclutamento e punta ad arruolare altre 450mila persone. Si tratta della cosiddetta "mobilitazione segreta" della quale parlano i media indipendenti russi da mesi e che Putin sta portando avanti in modo discreto, ma metodico, per non provocare turbamenti o rivolte all’interno dell’opinione pubblica russa, che vede la guerra solo con il filtro della propaganda e che inizia a intuire come le cose stiano andando in modo diverso da come le descrive la propaganda, soprattutto a livello di soldati che non tornano a casa.

Non è finita. Gli ucraini sono convinti che Mosca abbia anche un piano B, che corre sui binari della guerra non lineare e che consiste nel provocare tensioni interne per destabilizzare l’Ucraina nel caso in cui le cose sul campo di battaglia dovessero mettersi male. Il momento è critico e bisogna tenere il morale alto, anche perché la contr offensiva, per il momento, presenta più ombre che luci, nonostante le notizie positive che arrivano dallo Stato maggiore di Kiev, ma che sembrano inevitabilmente viziate da un eccessivo (e necessario) ottimismo per tenere vivo il morale delle truppe e della popolazione.

Il capo degli Stati Maggiori riuniti degli Stati Uniti, il generale Mark Milley, è convinto che sia troppo presto per dire che la controffensiva ucraina sia fallita e che a Kiev "resta ancora un notevole potere di combattimento". Sempre secondo l’alto ufficiale, la prima linea di fortificazioni russe nella regione di Zaporizhzhia sarebbe stata sfondata. Se la notizia dovesse essere confermata, sarebbe una notizia importante e incoraggiante, perché aprirebbe la strada verso la conquista della città di Tokmak, dal grande valore strategico. Movimenti anche nella regione di Kharkiv, dove Kiev sta pensando di intensificare la mobilitazione. In attesa che le fanterie si dispongano sui nuovi assetti di guerra, e che la contro offensiva arrivi davvero a una svolta, il fuoco aereo non manca e da entrambe le parti continuano ad arrivare notizie ora di sventati attacchi, ora di obiettivi centrati.

Gli ucraini, in particolare, sembrano sempre più concentrati sulla Crimea: ieri è stato colpito un villaggio che ospita una divisione di truppe di separatisti. Nell’attacco con i droni portato a termine dall’intelligence ucraina e dal Servizio di sicurezza civile di Kiev (Sbu), sarebbero morte decine di persone. L’operazione in Crimea – ha spiegato Budanov – serve a ricordare alla gente che la vittoria è dietro l’angolo e anche la sua liberazione non è lontana".