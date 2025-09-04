La morte di Giorgio Armani sui giornali del mondo. “Archetipo dello stile italiano”

Roma, 4 settembre 2025 - Giorgio Armani è morto e con lui se ne va un pezzo di storia italiana. Instancabile, arguto, visionario. Un talento che ha saputo parlare al mondo senza mai tradire le proprie radici. La notizia lascia orfano il mondo della moda, che ora si ritrova senza uno dei suoi principali pilastri. Da ogni angolo del pianeta i giornali piangono la sua scomparsa e ricordano la vita di un uomo il cui contributo – non solo stilistico – è stato rivoluzionario.

La morte di Giorgio Armani in prima pagina in apertura sul sito Vogue.com

Armani raccontato dai giornali

Giorgio Armani. Un nome che evoca un’istituzione. Simbolo indiscusso di eleganza e raffinatezza italiana, la sua morte oggi appare quasi irreale. Certe icone sembrano destinate a vivere per sempre. E su questo, il mondo è unanime. Dalla Cnn a Vogue, dalla Bbc ad Ap News, tutti rendono omaggio a un maestro dello stile, come ce ne sono stati pochi. La Bbc lo ha definito “l’archetipo dell’eleganza”. E non è difficile capire perché. Il contributo di Armani alla moda è stato rivoluzionario. Ha infranto le barriere di genere, reinterpretando la giacca maschile per una clientela femminile, senza rinunciare alla serietà e al rigore che il capo rappresenta. E negli anni ’80, è stato lui a dare un vero e proprio 'abito' al potere femminile: vestiva donne manager, attrici, professioniste e modelle non per renderle seducenti, ma autorevoli, senza dover rinunciare alla loro femminilità per essere prese seriamente. Una rivoluzione silenziosa partendo da un segno di eleganza senza tempo. Vogue, la rivista che più di ogni altra ha raccontato la moda, lo ha definito “colui che ha cambiato il volto del fashion”. Laura Ingham, giornalista della testata, ha descritto il signor Armani come “Un vero gentiluomo” e un “titano dell'industria”: “Se non sapete nulla di moda, conoscerete comunque Giorgio Armani. Il signor Armani ha costruito una casa sinonimo di eleganza italiana senza tempo e di stile intramontabile.' Anche la Cnn non si è risparmiata: “Armani è stato, e resterà per sempre, un’icona del design”. Ironico, se si pensa che uno dei più grandi stilisti di sempre voleva inizialmente fare il medico.

Il mondo intero in lutto

La notizia della sua scomparsa ha fatto il giro del mondo, finendo sulle prime pagine delle principali testate internazionali, dal New York Times a Le Monde, da El País al The Guardian. Ma il cordoglio ha travolto anche i social: Julia Roberts, legata ad Armani da una lunga amicizia e da una celebre apparizione agli Oscar in total look Armani, ha condiviso una foto in bianco e nero con la didascalia "Grazie di tutto, Giorgio. Per sempre con eleganza”. Anche Cate Blanchett, Cate Moss, e la stessa Donatella Versace hanno espresso il loro dolore con parole di profonda stima e affetto. L’intero mondo della moda, del cinema e della cultura lo saluta oggi con gratitudine. Perché Giorgio Armani non ha solo ha cambiato il mondo della moda, ma ha anche combattuto i ruoli di genere attraverso i suoi lavori.

I funerali di Giorgio Armani si terranno in forma privata, come da sua volontà, ma sarà possibile rendergli omaggio presso la camera ardente allestita all’Armani/Teatro, in via Bergognone 59 a Milano. Lo spazio sarà aperto al pubblico sabato 6 e domenica 7 settembre, dalle 9:00 alle 18:00.