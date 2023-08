Morte di Prigozhin, parla Dugin: “Un eroe”

Roma, 24 agosto 2023 - Alexander Dugin, figura di spicco della comunità ultranazionalista russa, ha definito Yevgeny Prigozhin come un “eroe”.

Dugin ha condiviso un aneddoto in cui sua figlia Darya, uccisa dall'esplosione di una bomba a Mosca la scorsa estate, aveva descritto Prigozhin in termini entusiastici all'inizio della guerra: “Prigozhin - aveva detto Darya - è così forte e fiducioso, audace, acuto, che, di sicuro, nessuno prega per lui. Non passa nemmeno per la mente di nessuno. Cominciamo a pregare per lui...”

Yevgeny Prigozhin (Ansa)

Dugin ha aggiunto sul suo canale Telegram: “Se il diabolico nemico uccide i nostri eroi con precisione, significa che abbiamo degli eroi”. Dugin, soprannominato ‘il Rasputin del Cremlino’ e ‘l'ideologo di Putin‘ è noto per aver teorizzato la creazione di un “impero eurasiatico” in grado di combattere l'Occidente guidato dagli Usa.