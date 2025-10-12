Perché aumenta la mortalità tra i giovani, il conto nascosto che pagano i Paesi più ricchi

Roma, 12 ottobre 2025 – Viviamo più a lungo, ma i giovani muoiono prima. È questo il paradosso inquietante che emerge dal nuovo studio globale pubblicato su The Lancet dall’Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme) dell’Università di Washington e ripreso dalla Cnn. Mentre l’aspettativa di vita media nel mondo è risalita ai livelli pre-pandemia – 76,3 anni per le donne, 71,5 per gli uomini – i tassi di mortalità tra adolescenti e giovani adulti stanno aumentando in diverse aree del mondo.

“L’evidenza emersa dallo studio Global Burden of Disease è un campanello d’allarme. Invita governi e leader sanitari ad agire con rapidità e strategia di fronte a tendenze preoccupanti che stanno ridefinendo le esigenze della salute pubblica”, ha dichiarato il direttore dell’Ihme, Christopher Murray.

La frenata con il Covid

Dal 1950 a oggi l’umanità ha guadagnato mediamente vent’anni di vita. Le morti per malattie infettive – come morbillo, diarrea e tubercolosi – sono drasticamente diminuite. Il Covid-19, che nel 2021 era la principale causa di morte, è ora scivolato al ventesimo posto. A guidare la classifica delle cause di decesso globale sono tornate malattie cardiovascolari e ictus.

Eppure, una crisi emergente si sta sviluppando tra le fasce più giovani della popolazione, specie nei paesi ricchi. “La crescita rapida della popolazione anziana e l’evoluzione dei fattori di rischio stanno inaugurando una nuova era di sfide sanitarie globali”, aggiunge Murray.

Le cause dei decessi

Il dato più drammatico arriva dall’America del Nord: negli ultimi dieci anni, la fascia tra i 20 e i 39 anni ha registrato un aumento delle morti dovute a suicidi, overdose e abuso di alcol. Anche i ragazzi tra i 5 e i 19 anni sono più vulnerabili, con tassi di mortalità in crescita in Europa dell’Est, Caraibi e Africa sub-sahariana. In queste ultime regioni pesano ancora infezioni e incidenti non intenzionali. Le disuguaglianze, poi, sono abissali: l’aspettativa di vita varia da 83 anni nei paesi ricchi a 62 anni nell’Africa sub-sahariana.

Le cause di questa nuova emergenza sono molteplici. Oltre al peso crescente delle malattie non trasmissibili – come diabete, insufficienza renale cronica e Alzheimer – il quadro globale è aggravato da una serie di fattori modificabili, spesso ignorati nelle politiche sanitarie.

I fattori di rischio

Secondo l’Ihme, i dieci principali includono ipertensione, fumo, obesità, glicemia alta, inquinamento atmosferico e esposizione al piombo. Tra il 2010 e il 2023, il carico di malattia dovuto a un elevato indice di massa corporea è aumentato dell’11%, quello per iperglicemia del 6%.

Ma a pesare sempre di più è la salute mentale: ansia e depressione, in crescita esponenziale, sono ora tra i principali fardelli della salute giovanile. “C’è un bisogno urgente che i decisori politici allarghino le priorità sanitarie, soprattutto tra adolescenti e giovani adulti”, avvertono i ricercatori dell'Ihme.

E a peggiorare la situazione, c'è il sempre maggiore disinteresse alla cooperazione internazionale. Lancia l’allarme anche Emmanuela Gakidou, coautrice dello studio: “Decenni di lavoro per colmare il divario sanitario nelle regioni a basso reddito rischiano di svanire a causa dei recenti tagli agli aiuti. Senza quei fondi per cure primarie, medicine e vaccini, il divario è destinato ad allargarsi”.