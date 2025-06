Cade dal cratere del vulcano e sopravvive. Ma i soccorritori arrivano troppo tardi

Roma, 24 giugno 2025 – E’ sopravvissuta alla caduta, ma quando i soccorritori l’hanno finalmente raggiunta nel dirupo, 600 metri più sotto, era già morta. E’ finita drammaticamente l’escursione di Juliana Marins sull’isola di Lombok, in Indonesia. La turista brasiliana, 26 anni, era precipitata quattro giorni fa mentre saliva sul vulcano Rinjani, 3.726 metri sul livello del mare, luogo sacro per gli induisti, collocato all’interno di un parco Unesco, tutelato per la sua conformazione geologica.

Meta popolare per il trekking, il Rinjani è un vulcano attivo che attira migliaia di persone ogni anno. Tra loro c’era anche Juliana, ballerina di pole dance con un vasto seguito sui social, partita tempo fa per un viaggio zaino in spalla nel sud-est Asiatico. Thailanda, Vietnam e poi Indonesia.

Della ragazza si sono perse le tracce sabato 21 giugno. Era con 5 amici e una guida quando è sparita. Poi qualcuno l’ha sentita urlare ed è scattato l’allarme. Juliana è precipitata proprio a un passo dalla vetta.

Marins è rimasta bloccata su una parete rocciosa, che affianca il sentiero in prossimità del cratere, senza acqua né cibo. I tentativi di assisterla con un elicottero sono risultati vani. Per un po’ i droni l’hanno vista muoversi nel tentativo di trovare una via per salvarsi, ma poi è precipitata ancora più in basso.

Solo ieri i soccorritori indonesiani, ostacolati da nebbia e terreno impervio, sono riusciti ad allestire un campo. Troppo tardi. Il corpo della 26enne è stato individuato alle pendici del cratere, 600 metri sotto il sentiero: oggi è stato recuperato.

“Con grande tristezza, informiamo che Juliana non è sopravvissuta – comunica la famiglia in un messaggio sui social –. Siamo profondamente grati per tutte le preghiere, i messaggi di affetto e il sostegno che abbiamo ricevuto”.

Marins non è la prima vittima del Rinjani. Sono molti gli escursionisti morti nel tentativo di raggiungere il cratere negli ultimi anni. L’ultimo il mese scorso, un turista malese. Dopo la caduta della giovane, il sentiero non è stato chiuso ai turisti.