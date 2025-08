È morta Stella Rimington, la prima donna a capo dell’MI5. Fu lei a ispirare M nella saga 007 James Bond

Londra, 4 agosto 2025 – È morta a 90 anni l’ex spia britannica Stella Rimington, la prima donna chiamata a dirigere l'MI5, i servizi segreti interni di Sua Maestà. Fu proprio lei a ispirare il personaggio 'M' della saga cinematografica dell'agente 007 James Bond: le sue imprese furono un modello per gli sceneggiatori che inventarono il personaggio M, la direttrice dei servizi interpretata dall’intramontabile Judi Dench.

Stella Rimington fu nominata a capo dell'MI5 nel 1992 dal governo conservatore di John Major, successore di Margaret Thatcher. Fu il laburista Tony Blair, nel '96, a mandarla in ‘pensione” dopo 27 anni di carriera. Ad annunciare la sua scomparsa i vertici dell'intelligence britannica.

Chi era Stella Rimington

Nata a South Northwood, alle porte di Londra, il 13 maggio 1935, Stella Rimington entrò nei ranghi dell'MI5 nel 1969, dopo aver lavorato ufficialmente dal 1964 come dattilografa presso l'ambasciata britannica in India, dove suo marito era in servizio in quanto diplomatico. Conquistò la sua professionalità passo dopo passo, percorrendo tutta la strada della carriera interna, fino al comando dell'agenzia.

La sua nomina al vertice del MI5 fece scalpore in un’epoca in cui le donne erano relegate nelle retroguardie. Un’ascesa inedita che segnò un qualche modo una svolta rivoluzionaria verso la parità di genere.

Il capo MI5: "La sua eredità dura anche oggi”

Ken McCallum, attuale direttore del servizio, l'ha ricordata in un comunicato come una figura importante anche per aver "inaugurato una nuova era di trasparenza nell'MI5 per garantire meglio la sicurezza del Paese, lasciando dietro di sé un'eredità che perdura oggi".

Eredità segnata fra l'altro dall'autorizzazione senza precedenti a trasmettere i documenti segreti agli Archivi Nazionali di Stato del Regno Unito. Dopo di lei, l'MI5 ebbe solo un'altra direttrice, Eliza Manningham-Buller, fra il 2002 e il 2007.

Mentre l'MI6, i servizi segreti esteri – a cui fa in realtà riferimento il personaggio cinematografico di M – non hanno finora mai avuto donne al comando: la prima sarà Blaise Metreweli, designata a giugno dal governo attuale e destinata a entrare in carica in autunno, malgrado le rivelazioni emerse solo successivamente sui media sulla storia da collaborazionista nazista di suo nonno, di origine ucraina