Sfida TikTok con la patatina più piccante: muore a 14 anni

New York, 5 settembre 2023 - Un’altra vittima di una sfida folle su TikTok. Un ragazzino di 14 anni è morto dopo aver partecipato a una challenge che invitava a mangiare la patatina più piccante al mondo. Lo riporta Nbc Boston. Harris Wolobah, studente e atleta modello di un liceo in Massachusetts, aveva partecipato a quella che è diventata virale come "One Chip Challenge". Venerdì la madre del ragazzo è stata chiamata dalla scuola, che le ha comunicato come il figlio avesse forti dolori allo stomaco.

Le patatine Paqui

Harris aveva mangiato una patatina molto piccante che gli era stata data da un compagno. Tornato a casa il ragazzo si era sentito meglio, ma poi è morto improvvisamente nel pomeriggio, poco prima di andare ad allenarsi con la squadra di basket del liceo. Altri ragazzini, nei giorni scorsi, hanno avuto forti dolori dopo aver partecipato alla sfida diventata virale su TikTok, con miliardi di visualizzazioni. A ottobre un distretto scolastico in Louisiana aveva messo al bando in tutte le scuole le patatine piccanti, dopo che si erano verificati una serie di malori tra gli studenti. In Georgia i medici erano intervenuti in un campus scolastico per un caso grave.

Il "One Chip Challenge" è l'oggetto della sfida social del momento: è una patatina di tortilla piccante alla massima potenza, prodotta da Paqui fin dal 2016. Ogni anno viene messo in commercio un prodotto dal gusto nuovo. L'ultimo è disponibile dal 9 agosto su Amazon: tra i suoi ingredienti il California Reaper Pepper e il naga Viper Pepper. Il primo è stato nominato spezia più piccante al mondo, il Naga si è classificato secondo.

Paqui, il produttore delle patatine, incoraggia i consumatori a mettere alla prova la loro resistenza fisica: quelli che resistono per un'ora vengono considerati i campioni della sfida, ma spesso chi si sottopone al test non resiste più di un minuto. Sulle confezioni c'è scritto di tenere lontano dai bambini e di consultare un medico se insorgono complicazioni respiratorie, giramenti di testa o nausea prolungata. Il corpo del ragazzo verrà sottoposto a autopsia per capire le cause della morte, ma secondo i primi rilievi il consumo della patatina super piccante sarebbe la causa. In questo caso sarebbe il primo caso di decesso legato a questa sfida su TikTok.