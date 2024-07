È morta Liora Argamani, madre di Noa, la ragazza israeliana ostaggio a Gaza liberata di recente

in una operazione dell’Idf a Gaza. La donna era ricoverata per un tumore al cervello. Argamani, di origini cinesi, si era battuta per la liberazione della figlia, rapita al festival musicale Nova il 7 ottobre scorso , con numerosi appelli ad Hamas, invocando anche le sue condizioni di salute terminali. Nelle ultime ore Noa – il cui compagno è prigioniero a Gaza – è stata accanto alla madre.