È morta Diane Keaton, la musa di Woody Allen. Debuttò con ‘Il Padrino’ e vinse l’Oscar per ‘Io e Annie’

Roma, 11 ottobre 2025 – È morta a 79 anni l'attrice americana Diane Keaton, pseudonimo di Diane Hall. Iniziò la sua carriera in teatro, ma il salto che la fece conoscere al grande pubblico fu l’esordio al cinema con Woody Allen, il regista con il quale ha girato i famosissimi film "Provaci ancora Sam”, “Io e Annie” e “Manhattan”. L'attrice si è spenta stasera in California, dove era nata.

Il suo debutto cinematografico risale al 1970 con “Lovers and Other Strangers”, ma la sua grande occasione arrivò quando Francis Ford Coppola la scelse per interpretare Kay Adams, la fidanzata di Michael Corleone (Al Pacino), nel film “Il padrino”, uscito nel 1972. Il film fu un enorme successo e vinse l'Oscar come miglior film.

Il vero successo arrivò negli anni Settanta, una vera svolta per la sua carriera. Si aggiudicò l'Oscar come migliore attrice protagonista nel 1977 proprio per ‘Io e Annie’. Recitò anche nelle prime due parti della saga del ‘Padrino’ di Francis Ford Coppola. Non si è mai sposata, ma aveva adottato due bambini.

Registrata all’anagrafe come Diane Hall, l’attrice aggiunse la fama negli anni '70 grazie con il ruolo nei film "Il Padrino" e alla sua collaborazione con il regista Woody Allen. Vinse un Oscar nel 1978 come migliore attrice per "Io e Annie". Nata a Los Angeles nel 1946 come Diane Hall, lascia due figli, Dexter, 29 anni, e Duke di 25.

