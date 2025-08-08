Morta alla festa di laurea. L’autopsia: è annegata. Esclusi infarto e patologie

di Sergio TomaselliBAGHERIA (Palermo)L’autopsia sul corpo di Simona Cinà, la ventenne originaria di Capaci trovata morta nella notte tra venerdì e sabato in una villa di Bagheria al termine di una festa di laurea, ha rivelato che la causa del decesso è stata l’annegamento. Dagli esami, effettuati ieri mattina all’Istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo e durati quasi quattro ore, è emersa la presenza di acqua nei polmoni della vittima. È stata inoltre esclusa la presenza di infarti o patologie congenite, cardiache o di altro tipo, ma non è stato possibile accertare il motivo per cui la ragazza sia annegata nella piscina.

"Il cuore stava bene – sottolinea il legale della famiglia Cinà, Gabriele Giambrone –. Potrebbe essere stato un malore naturale, come talvolta accade anche agli sportivi. Non siamo nelle condizioni di fare ipotesi. Se tutto va bene, entro fine agosto dovremmo avere informazioni più concrete. Abbiamo presentato un’istanza al pm per ampliare il ventaglio degli esami tossicologici, anche in relazione all’uso di droghe".

Dall’autopsia non è stato quindi possibile stabilire con certezza se il malore sia stato causato da motivi naturali o dall’assunzione – volontaria o meno – di alcol o altre sostanze. Per chiarire questo punto saranno necessari gli esami tossicologici e istologici, i cui risultati sono attesi entro 45 giorni.

Un’ulteriore ipotesi è quella dell’incidente: Simona Cinà potrebbe essere caduta in piscina e, dopo aver perso conoscenza, essere annegata. "Potrebbe essere scivolata, aver sbattuto la testa e perso i sensi – spiega ancora l’avvocato Giambrone –. I medici hanno rilevato un piccolo segno sotto la nuca che potrebbe essere compatibile con un trauma cranico, anche se al momento è stata esclusa la rilevanza di questa ipotesi".

"Bisognerà adesso capire la causa dell’annegamento – aggiunge la cugina Gabriella – perché è difficile pensare che una ragazza come lei, che sapeva nuotare benissimo, possa essere annegata in una piscina profonda al massimo due metri. Abbiamo fiducia nella magistratura, non vogliamo dare colpe o responsabilità a nessuno, ma vogliamo capire".

La salma di Simona è stata restituita ai genitori. I funerali si terranno oggi alle 12.30 nella Chiesa Madre di Capaci. Familiari, amici, compagni di squadra e tutta la cittadinanza si riuniranno per un ultimo saluto. Il sindaco Pietro Puccio ha proclamato il lutto cittadino: "Ci stringiamo attorno alla famiglia di Simona – ha dichiarato – e invitiamo tutti a partecipare con rispetto e silenzio a questo momento di profonda tristezza".