Epidemia di morbillo in Texas, il ministro no-vax Kennedy Jr cambia idea: “Vaccinatevi”

Washington, 7 aprile 2025 – Marcia indietro di Robert F. Kennedy Jr. sui vaccini. Il segretario alla Salute statunitense, noto per le sue posizioni no-vax, ha infatti suggerito di immunizzarsi perché è "il modo migliore per prevenire la diffusione del morbillo". Il cambio di passo arriva dopo la morte di una bambina di 8 anni a Lubbock in Texas, Stato nel quale da gennaio si sono registrati 499 casi dei 642 confermati in tutti gli Usa. Si tratta del terzo decesso legato all'epidemia in corso (due si sono verificati in Texas, un altro in New Mexico).

Kennedy Jr ha partecipato ai funerali della piccola vittima, Daisy Hildebrand, che non era vaccinata e non aveva altre patologie che la avrebbero resa più vulnerabile. "Sono qui per consolare la famiglia e la comunità", ha scritto su X, aggiungendo – appunto – "il modo più efficace per fermare il morbillo è il vaccino Mpr" (il trivalente che immunizza da morbillo, parotite e rosolia).

A febbraio, sempre a causa del morbillo, era morta Kayley Fehr, 6 anni. Entrambe le bambine appartenevano ai mennoniti, una comunità cristiana anabattista che si ispira alla Bibbia come unica autorità.

La malattia si sta diffondendo negli Stati confinanti al Texas e, se continuasse di questo passo, gli Usa potrebbero perdere il loro status di Paese che ha battuto il morbillo, ottenuto nel 2000.