Salt Lake City, 24 novembre 2020 - Uno strano monolite di metallo, alto tre metri, trovato nel bel mezzo del deserto dello Utah sta incuriosendo il web. Le immagini della colonna lucente, che ricorda quella vista nel film culto di Stanley Kubrick "2001: Odissea nello spazio", è stata avvistata da Bret Hutchings, un pilota di elicottero della Division of Wildlife Resources in volo per contare le pecore bighorn nella zona. Hutchings è stato colpito dal riflesso lucente del misterioso oggetto che spuntava, in contrasto, dal terreno rossiccio, ed è sceso a controllare.

La misteriosa struttura di metallo è ben piantata a terra e, a prescidere da fantasiose ipotesi di alieni, o a quelle più probabili che optano per un'opera di qualche artista new wave o fan di Kubrick, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza dello Utah, scrive la Cnn, ha fatto partire le indagini per capire chi lo abbia messo lì. Perchè è comunque illegale installare strutture senza autorizzazione su terreni pubblici, "non importa da quale pianeta vieni" ha ironizzato il dipartimento.

Il giornalista Andrew Adams della KSL, una stazione televisiva affiliata alla NBC autorizzata a Salt Lake City, ha postato su Twitter un video parlando di qualcosa di completamente "fuori dal mondo".

The @UtahDPS helicopter was assisting the @UtahDWR in counting bighorn sheep in remote southern Utah Wednesday when the crew encountered something entirely 'out of this world'...@KSL5TV #KSLTV #Utah



Photojournalist: @Photog_Steve5 pic.twitter.com/f8P0fayDIS — Andrew Adams (@AndrewAdamsKSL) November 21, 2020