Si buttano dalla mongolfiera in fiamme, otto morti in Brasile. Il video dello schianto

Rio de Janeiro, 21 giugno 2025 – Sono almeno 8 i morti nell’incidente che ha coinvolto una mongolfiera in Brasile. Il pallone aerostatico è precipitato questa mattina a Praia Grande, nello stato di Santa Catarina, dopo essersi incendiato. La zona ricca di vertiginosi e spettacolari canyon è rinomata per i voli in mongolfiera, tanto da essere stata ribattezzata la ‘Cappadocia brasiliana’, dal nome della nota regione turca dove le mongolfiere sono altrettanto popolari.

Ancora ignoti i motivi del rogo: al momento della caduta le condizioni meteorologiche erano buone, con cielo sereno e sole. Immagini diffuse sui social network e rilanciate dai media mostrano la mongolfiera avvolta dalle fiamme mentre è ancora in quota.

Nei filmati amatoriali ripresi dai residenti si vede il cesto staccarsi e cadere al suolo. Appena prima si nota una sagoma nera precipitare. "Quando il pallone ha iniziato a prendere fuoco, le persone si sono lanciate fuori –. ha raccontato un testimone al giornale locale Jornal Razão, citato da The Guardian –. Cercavano di sfuggire alle fiamme". "È stata una scena disperata – ha spiegato un altro residente –. Abbiamo visto alcuni di loro lanciarsi fuori [dal pallone] e altri rimanere intrappolati nell'incendio".

Delle 21 persone a bordo almeno 8 sarebbero morte. Il governatore di Santa Catarina, Jorginho Mello, ha confermato sui social media il salvataggio di tredici sopravvissuti, ma non si conoscono le loro condizioni. Tra loro anche il pilota: secondo quanto scrive Jornal Razão l’uomo ha spiegato che l’incendio è partito dalla torcia di riserva nel cesto.

Il precedente

Una settimana fa una donna è morta in un incidente in mongolfiera nello stato brasiliano di San Paolo. Diversi i feriti. Secondo la ricostruzione delle autorità, in quel caso, il pallone aerostatico volava senza licenza. Il pilota è stato arrestato immediatamente.