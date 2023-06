Moldavia: uomo spara all’aeroporto di Chisinau, due morti. Media: forse è della Wagner

Chisinau, 30 giugno 2023 - Paura e panico all'aeroporto di Chisinau, capitale della Moldova, dove un uomo ha aperto il fuoco uccidendo due persone prima di essere ferito e arrestato. "Secondo i dati preliminari - ha detto una fonte del ministero dell'Interno - un passeggero che veniva dalla Turchia ha sottratto un'arma ad una guardia di frontiera e gli ha sparato, ferendolo". Secondo alcuni giornali moldavi tra cui Puls media, ad aprire il fuoco sarebbe stato un cittadino russo, un militare, che forse apparterrebbe al Gruppo Wagner. All'uomo sarebbe stato negato l'ingresso nel Paese.

L'intera leadership del ministero dell'Interno moldavo si trova all'aeroporto di Chisinau, per seguire la situazione da vicino. Tutti i voli in arrivo o partenza dallo scalo sono stati ritardati fino a quando l'incidente non sarà completamente chiuso, ha detto all'agenzia russa Tass la portavoce del ministero dell'Interno moldavo Diana Fetko.