Misterioso raggio cosmico ad altissima energia osservato nello Utah. Scienziati: “Proveniva da un’altra galassia”

Washington, 23 novembre 2023 - Nel 2021 un misterioso raggio cosmico fu osservato nello Utah, ora si scopre che proveniva da un'altra galassia e non dalla Via Lattea. Su Science è stata pubblicata una ricerca che vuole far luce sul mistero: secondo gli scienziati si trattava di particella subatomica estremamente rara e ad altissima energia invisibile a occhio nudo e simile per potenza al raggio cosmico più carico di sempre rilevato nel 1991 e ribattezzato particella Oh-My-God.

La nuova particella è stata soprannominata 'Amaterasu' in onore della dea del sole nella mitologia giapponese, ed è stata individuata dall’osservatorio Telescope Array nel deserto occidentale dello Utah.

I raggi cosmici, particelle che viaggiano attraverso lo spazio e piovono sulla Terra, se sono a bassa energia sono emanati dal sole, mentre quelli ad energia estremamente elevata sono rari e si ritiene che arrivino da altre galassie e fonti extragalattiche.

Ma l'esatta origine di queste particelle resta ancora un mistero. Gli scienziati ritengono siano collegati ai fenomeni più carichi di energia dell'universo come quelli che riguardano i buchi neri, i lampi di raggi gamma e i nuclei galattici attivi. I più grandi scoperti finora sembrano provenire dal vuoto o dallo spazio vuoto, dove però non esistono fenomeni celesti violenti.