Spazio, misteriosi filamenti luminosi al centro della Via Lattea. “Puntano al buco nero Sagittarius A”

Roma, 3 giugno 2023 - Centinaia di misteriosi filamenti luminosi, orizzontali o radiali, sono stati scoperti da un gruppo di ricercatori al centro della nostra galassia la Via Lattea. Sarebbero corpi sottili e allungati di gas luminoso, che avrebbero avuto origine milioni di anni fa a causa delle interazioni del buco nero supermassiccio Sagittarius A con i materiali circostanti. I filamenti misurano da 5 a 10 anni luce, e lo studio pubblicato ieri da The Astrophysical Journal Letters, li definisce relativamente corti.

Lo studio, ripreso dalla Cnn, è stato condotto da Farhad Yusef-Zadeh, professore di fisica e astronomia presso il Weinberg College of Arts and Sciences della Northwestern University, e dai suoi collaboratori. Quarant'anni fa erano avvenute le prime osservazioni del fenomeno, poi nel 2022 Yusef-Zadeh aveva trovato centinaia di filamenti verticali accoppiati e raggruppati nella stessa area. Ma solo con le ultime scoperte alcuni sono stati collegati all'attività del buco nero, piuttosto che a esplosioni di supernove.

La "nuova popolazione di strutture che sembrano puntare nella direzione del buco nero", si legge in un comunicato stampa del professore, che afferma di essere rimasto sorpreso da quanto trovato. "Abbiamo scoperto che questi filamenti non sono casuali ma sembrano essere legati al deflusso del nostro buco nero".

Sagittarius A si trova a circa 26.000 anni luce dalla Terra. "Le nuove osservazioni di MeerKAT (Radiotelescopio in Sud Africa, ndr) sono state un punto di svolta", ha detto Yusef-Zadeh. E, anche se somiglianti ai filamenti luminosi scoperti nel 1984, non sarebbero provocati dagli stessi fenomeni: i filamenti verticali circondano il nucleo della Via Lattea, mentre quelli orizzontali sembrano puntare al buco nero.