I missili russi sono migliorati: Iskander-M e Kinzhal sfuggono ai Patriot. Kiev nei guai

Roma, 2 ottobre 2025 - I missili russi sono stati aggiornati e da settembre forano le difese ucraine, e i sistemi super tecnologici Occidentali forniti a Kiev come i Patriot, e con grande facilità. Il Finantial Times ha riportato la testimonianza di ex funzionari ucraini e occidentali che hanno svelato il grande problema dell'Ucraina ora: i missili balistici russi sono stati migliorati proprio per battere le difese delle batterie Patriot fornite dagli Stati Uniti.

Tasso di intercettazione dei missili russi crollato al 6%

I dati sono sconfortanti per l'amministrazione Zelensky: il tasso di intercettazione dei missili balistici di Mosca era migliorato nel corso dell'estate, raggiungendo il 37% ad agosto, ma a settembre è improvvisamente crollato al 6%, sebbene il Cremlino abbia ridotto i lanci. I numeri delle forze aeree ucraine sono stati compilati dal Centre for Information Resilience di Londra e analizzati dal Financial Times.

I missili Iskander-M eludono le difese

L'inaspettato aggiornamento dei missili russi si sarebbe sentito già in estate con i bombardamenti che hanno colpito i produttori di droni ucraini, senza essere intercettati. L'aeronautica ucraina si ritrova impotente davanti alla contromossa di Mosca, solo la scorsa notte quattro i missili Iskander-M lanciati hanno eluso le difese di Kiev e hanno colpito i loro obiettivi.

Iskander-M e Kinzhal: ora picchiate e manovre diversive

Gli esperti di Mosca, per rispondere ai precisi Patriot, hanno modificato il sistema mobile Iskander-M, quello che lancia missili con una gittata stimata fino a 500 km, e i missili balistici lanciati dai bombardieri, i Kinzhal, che possono volare fino a 480 km. Il cambiamento sarebbe nell'impostazione del volo e del'attacco finale: i missili ora possono seguire una traiettoria lineare prima di deviare all'ultimo momento e precipitare in una ripida picchiata finale contro l'obiettivo, o eseguire manovre diversive per confondere i Patriot.

Kiev aspetta i Tomahawk. Mosca: risposta appropriata

Kiev è nei guai: c'è un rallentamento delle consegne di intercettori di difesa aerea dagli Stati Uniti, e la recente campagna missilistica russa ha distrutto le strutture militari chiave, anche nella costruzione di droni, e infrastrutture critiche in vista dell'inverno. Ora è tutto nelle mani di Washington, come ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, all'arrivo al summit della Comunità politica europea a Copenaghen: "Abbiamo parlato con gli Stati Uniti. Siamo molto grati al Presidente Trump per questo dialogo. L'ultima volta abbiamo avuto un incontro molto positivo, un dialogo molto produttivo. Abbiamo parlato di missili a lungo raggio, armi a lungo raggio. Quindi vedremo. Tutto dipende da lui, dalla sua decisione. E' significativo". Ma anche qui si rischia di provocare una reazione inaspettata russa. Mosca ha già fatto sapere che darà una risposta appropriata alla possibile consegna di missili a lungo raggio Tomahawk a Kiev, e starebbe già studiando la risposta sul campo.