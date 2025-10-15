L’attacco simulato russo all’Europa: 7 minuti per colpire Roma, 5 per Berlino. I tre scenari in caso di incidente nucleare

Roma, 15 ottobre 2025 – L’Europa è esposta nella sua interezza a un eventuale attacco russo: l’allarme è arrivato pochi giorni fa dal segretario generale della Nato, Mark Rutte, intervenuto all’assemblea parlamentare dell’Alleanza Atlantica in corso a Lubiana. “I nuovi missili russi sono in grado di colpire le città europee nel giro di qualche minuto”, ha dichiarato, illustrando le nuove capacità offensive di Mosca. “Parliamo di una tecnologia che può raggiungere Roma, Madrid o qualsiasi altra capitale della Nato a una velocità cinque volte superiore a quella del suono”.

Le parole di Rutte scuotono le delegazioni parlamentari riunite in Slovenia, mentre la guerra in Ucraina mostra segni di ulteriore escalation. “Tutto il pensiero di avere Paesi sul fianco orientale e su un fianco mediterraneo è obsoleto. Siamo tutti sul fianco orientale ora – ha spiegato – perché la differenza tra Kiev e Roma è di pochi minuti, quindi siamo tutti sul fianco orientale”.

Secondo le stime attuali, un missile lanciato da Capo Chauda, in Crimea – una delle principali basi militari russe nel Mar Nero – impiegherebbe meno di 7 minuti per raggiungere Roma (circa 2.000 km), poco più di 6 per Parigi, 5 per Berlino e 7 per Londra. Ancora meno se il lancio avvenisse dalla regione russa di Bryansk, al confine con l’Ucraina, o da una base nei pressi di San Pietroburgo. I missili nell’arsenale del Cremlino – come l’Oreshnik o il Kh-47M2 Kinzhal (arma progettata per essere lanciata da specifici caccia russi) – volano a velocità comprese tra i 6.000 e i 12.000 chilometri orari, rendendo il tempo di reazione estremamente ridotto.

Il missile Oreshnik

Va detto che neanche New York e l’amica (di Putin) Pechino sono al sicuro: secondo la Bbc e il New York Times, Mosca dispone già di missili in grado di colpire obiettivi come la Grande Mela o la capitale cinese in tempi rapidissimi. Il sistema Avangard, montato su missili intercontinentali RS-28 Sarmat, può viaggiare fino a Mach 27 e raggiungere gli Stati Uniti in meno di 20 minuti. Anche il già citato Oreshnik potrebbe colpire la Cina orientale in meno di dieci minuti.

Un caccia russo trasporta un missile Kinzhal

“È per questo – ha aggiunto Rutte rivolgendosi al parlamentare italiano Lorenzo Cesa – che dobbiamo sviluppare obiettivi di capacità, in modo da essere in grado anche in futuro di eliminare questo tipo di missili, cosa che non possiamo fare al momento”. La Nato, ha precisato, spende già oggi “non solo il 3,5% o il 4% del Pil per la difesa, ma il 5% della difesa complessiva”, e questo non “per mantenere contenti gli americani”, ma “per assicurarci di essere in grado di respingere queste minacce”.

Un missile Oreshnik montato su un aereo da guerra russo

Per l’ancora fortunatamente remoto scenario di un attacco nucleare, il Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari della Protezione civile prevede tre scenari di rischio.

Il primo riguarda un incidente entro 200 chilometri dal confine nazionale: se grave e in condizioni meteorologiche sfavorevoli, sarebbero necessarie misure dirette come il riparo al chiuso e la somministrazione di iodio, insieme a restrizioni alimentari e protezione del patrimonio agricolo e zootecnico.

Il secondo scenario coinvolge incidenti oltre i 200 chilometri dal confine. In questo caso non sarebbero richieste misure dirette per la popolazione, ma verrebbero attivate precauzioni indirette: blocco dell'importazione di cibo contaminato, congelamento del latte, alimentazione degli animali con mangimi sicuri, monitoraggi ambientali prolungati. Il terzo scenario contempla incidenti extraeuropei, senza misure per i cittadini italiani.