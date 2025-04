Un missile balistico fa strage di civili a Kryvyi Rig. Putin non dà tregua alla città natale di Zelensky

Roma, 4 aprile 2025 - Putin continua a bombardare pesantemente la città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A Kryvyi Rig, dopo i 4 morti di ieri, oggi se ne contano almeno 12 morti e oltre 50 feriti per un missile balistico russo che ha colpito una zona residenziale, secondo le autorità locali. Il presidente Zelensky che ha rilanciato la notizia sui social ha scritto di 14 vittime di cui sei bambini.

Missile balistico contro la città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rig

Colpito un quartiere residenziale

Oleksandre Vilkoul, capo dell'amministrazione militare dell'area ha scritto: "Questi dannati moscoviti hanno colpito il centro di un quartiere residenziale con un missile balistico. Al momento, ci sono già 12 morti e più di 50 feriti". Il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Serguii Lyssak, ha confermato il bilancio provvisorio di 12 vittime, precisando che vi sono anche tre bambini e molti feriti gravi.

Una madre accarezza il figlio 15enne ucciso dal missile

Sui social diversi video e foto dell'attacco. Un filmato in particolare struggente mostra una madre inconsolabile che accarezza la mano del figlio 15enne ucciso in strada dall'esplosione. Dalle immagini si comprende che la zona è densamente abitata da civili, le vittime tra i palazzi, al parco e nelle auto in fiamme.

Kryvyi Rig bersagliata dall’inizio della guerra

Il missile balistico russo ha danneggiato e incendiato diversi edifici nel centro di Kryvyi Rig, città a 80 chilometri dal fronte e più volte bersagliata. Mercoledì un altro attacco missilistico aveva causato quattro morti e 14 feriti. A inizio marzo un missile russo aveva colpito un hotel della città, uccidendo due persone e ferendone sette.