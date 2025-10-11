Kim Jong-un mostra al mondo il missile balistico Hwasong-20. “Può portare più testate nucleari e colpire anche in Usa”

Pyongyang, 11 ottobre 2025 – Ennesima e annunciata esibizione muscolare della Corea del Nord. Si è tenuta ieri sera la parata per celebrare l’80esimo anniversario della fondazione del Partito dei Lavoratori, una sfilata interminabile di armi e soldati alla presenza del leader Kim Jong-un e di diversi ospiti internazionali. Tra loro, seduti vicino al dittatore nordcoreano, anche Dmitry Medvedev, vice capo del Consiglio di Sicurezza russo e stretto collaboratore del presidente Vladimir Putin, il premier cinese Li Qiang e il segretario generale del Partito comunista vietnamita To Lam.

Il nuovo missile balistico nordcoreano in parata a Pyongyan (Ansa)

Quale occasione migliore per presentare al mondo interno il nuovo missile balistico intercontinentale Hwasong-20, definito questa mattina "il più potente sistema d'arma strategico nucleare" in dotazione all’esercito dall'agenzia di stampa Kcna. Le ultime armi riflettono "la lungimiranza, la decisione risoluta, la fede ferrea e la dedizione sconfinata" del partito, che ha gettato le basi dell'industria bellica e "ha compiuto miracoli epocali" nel campo dell'industria della difesa per proteggere la dignità e la tranquillità della Corea del Nord e del suo popolo, ha riferito l’agenzia.

La parata in Corea del Nord per celebrare l’80esimo anniversario della fondazione del Partito dei Lavoratori (Ansa)

L’Hwasong-20, la cui esistenza è stata rivelata solo poche settimane fa, ha sfilato montato su un camion lanciatore a 11 assi. Secondo gli esperti di armamenti, sarebbe stato progettato per trasportare più testate nucleari, così per aumentare la pressione sui sistemi di difesa missilistici. Ma la vera ‘primizia’ tecnologica risiederebbe nel motore in fibra di carbonio a combustibile solido, testato di recente con risultati “significativi” secondo lo stesso Kim, in grado di produrre 1.971 kilonewton di propulsione, un deciso passo in avanti rispetto ai precedenti modelli nordcoreani. La gittata – sempre stando a fonti locali – sarebbe sufficientemente ampia da poter raggiungere obiettivi negli Stati Uniti. Una volta ultimate le prove sul motore, dovrebbero essere effettuati i test sull’intero Hwasong-20, probabilmente già entro la fine dell’anno.

Oltre al super missile balistico, l’esercito di Kim ha anche fatto sfilare altri sistemi d’arma, compresi i missili ipersonici. In parata si sono visti anche i carri armati Chonma-20, gli obici semoventi da 155 mm e i missili balistici multimitragliatori da 600 mm, ha riportato Kcna. Nel corso dell'evento, il leader nordcoreano ha esortato le forze armate a diventare un'entità "invincibile" in grado di "distruggere tutte le minacce". Nel suo discorso, Kim ha parlato dello "spirito combattivo eroico" e della "vittoria" che le forze armate hanno ottenuto sui campi di battaglia stranieri per la giustizia internazionale e la vera pace.