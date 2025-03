I Mirage 2000 debuttano in Ucraina: come sono i caccia forniti dalla Francia

Roma, 7 marzo 2025 – L’Ucraina ha un nuovo asso nella manica in tema di difesa: i caccia Mirage 2000 forniti dalla Francia hanno fatto oggi il loro debutto operativo, venendo schierati per la prima volta in una missione di difesa contro un massiccio attacco aereo russo.

Secondo quanto riportato dall’Aeronautica ucraina, questi aerei hanno svolto un ruolo cruciale nel respingere l’offensiva che ha visto la Russia lanciare 67 missili di vari tipi e schierare 194 droni in un assalto su larga scala durante la notte. Le difese aeree ucraine, supportate da unità missilistiche antiaeree, sistemi di guerra elettronica e gruppi mobili di fuoco, sono riuscite a intercettare 34 missili e 100 droni, con il contributo aggiuntivo di caccia come gli F-16 e i Mirage 2000.

Progettato e introdotto da Dassault Aviation negli anni Settanta, il Mirage 2000 è un caccia supersonico di quarta generazione noto per la sua forma a delta, che permette versatilità e manovrabilità anche ad alte velocità. La sua performance è ottimale anche in caso di combattimento ravvicinato. La variante Mirage 2000-5, lanciata nel 1999, porta questa piattaforma a un livello superiore grazie a una serie di aggiornamenti tecnologici: avioniche moderne, capacità di combattimento aria-aria e aria-terra potenziate e un avanzato sistema di sensori e controllo. Queste caratteristiche lo rendono un’aggiunta preziosa alla flotta ucraina, permettendo non solo di difendere lo spazio aereo, ma anche di rispondere in modo efficace a minacce terrestri.

I Mirage 2000 impiegati in questa operazione fanno parte di un pacchetto di aiuti militari annunciato da Emmanuel Macron nel giugno dello scorso anno, e che includeva anche l’addestramento dei piloti ucraini. Tuttavia, il presidente francese non ha reso noto il numero esatto di aerei che il suo Paese intende fornire, mantenendo un certo grado di riserbo sui dettagli dell’operazione.