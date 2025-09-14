“Era il mio sosia”, così Tyler Robinson rispondeva in chat a chi lo aveva riconosciuto dopo l’attentato a Kirk

Roma, 14 settembre 2025 - "E' stato il mio sosia", così scherzava in chat Tyler Robinson rispondeva a un conoscente che lo aveva riconosciuto nella foto diffusa dall'Fbi dopo l’attentato contro Charlie Kirk. Lo rivela il New York Times, le immagini del giovane con berretto e occhiali che si allontanava dalla Utah Valley University, colpirono il conoscente che taggando Robinson su Discord, una piattaforma di messaggistica, allegò le immagini e scrisse "wya" (dove sei?) suggerendo che Robinson assomigliasse al ricercato. Lui rispose entro un minuto affermando che era un suo sosia, e scherzando chiese se stava cercando di metterlo nei guai.

Tyler Robinson nelle foto diffuse dall'Fbi dopo l'attentato a Kirk

Lungo applauso alla Convention dei Patrioti

Intanto Kirk sta diventando il simbolo delle destre, a Madrid alla convention dei Patrioti al palazzo di Vistalegre alla vista della foto dell'influencer ultraconservatore statunitense ucciso in un campus dello Utah, è partito un grande applauso e decine di migliaia di simpatizzanti e iscritti presenti hanno dedicato una standing ovation a Kirk, cantando 'La muerte no es el final' (La morte non è la fine).

Cerimonia in Arizona il 21 con Trump, Vance e Rubio

Negli Stati Uniti il 21 settembre si terrà una cerimonia commemorativa per Charlie Kirk allo State Farm Stadium in Arizona, a cui dovrebbe partecipare anche il presidente Donald Trump. I media Usa scrivono che il luogo prescelto per la commemorazione può ospitare oltre 60 mila persone. Anche Turning Point Usa, l'organizzazione co-fondata da Kirk, ha dato l'annuncio sui social media, invitando il pubblico a celebrare la sua "vita straordinaria e la sua eredità duratura". In Arizona c'è la sede centrale della Turning Point Usa ed è dove Kirk e la sua famiglia vivevano.

Trump è atteso assieme al vicepresidente J.D. Vance e al segretario di Stato Marco Rubio. Ieri, prima di partire per Israele, Rubio ha dichiarato che sarebbe tornato in tempo per la cerimonia commemorativa di Kirk.

Trump chiede più soldi per protezione funzionari

Intanto come conseguenza dell'attentato l'amministrazione Trump sta inviando una richiesta di 58 milioni di dollari al Congresso per aumentare la sicurezza dei poteri esecutivo e giudiziario. Un funzionario della Casa Bianca ha confermato che i fondi aggiuntivi saranno destinati all'U.S. Marshals Service e includeranno anche una maggiore protezione per i giudici della Corte Suprema. Inoltre si parla di un aumento dei fondi per la protezione dei legislatori del Congresso.

Fbi: "La sua rabbia per le opinioni di Kirk è la chiave"

La rabbia di Robinson per le opinioni di Kirk potrebbe essere la chiave dell'uccisione dell'attivista conservatore Charlie Kirk, ritengono gli investigatori dell'Fbi. Il sito Axios, che dà la notizia, sostiene che stanno emergendo vari particolari sul presunto assassino Tyler Robinson. Il 22enne avrebbe una relazione sentimentale con il suo compagno di stanza, un uomo transgender che desidera diventare donna, e sul quale l'indagine si sta ora concentrando. Il presunto amante si è dimostrato "estremamente collaborativo", secondo gli investigatori. "E' chiaro che il 'coinquilino' di Robinson sapeva molto e non ha detto nulla dopo l'omicidio. Quindi è ufficialmente una 'persona di interesse' e sta collaborando", fa sapere una fonte vicina all'inchiesta. Il compagno di stanza di Tyler sarebbe apparso "inorridito" dall'attentato e avrebbe condiviso messaggi avuti con Robinson. "Quello che vogliamo sapere è se qualcun altro fosse a conoscenza (della sparatoria), prima o dopo", ha detto una fonte anonima ad Axios. Riguardo al movente "è chiaro a noi e agli investigatori che si trattava di qualcuno profondamente indottrinato dall'ideologia di sinistra", ha detto il governatore Spencer Cox al Wall Street Journal. E si è scioperto che prima che venisse colpito, una persona che partecipava al dibattito ha chiesto a Charlie Kirk: "Sai quanti americani transgender sono stati autori di stragi negli ultimi 10 anni?". "Troppi", ha risposto l'attivista conservatore.