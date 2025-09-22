Minniti: “Serve una difesa autonoma. Il tempo sta scadendo per l’Europa”

Roma, 22 settembre 2025 – È da oltre un anno che Marco Minniti cita, nelle interviste e nei convegni, il “bellissimo libro” The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914 di Christopher Clark. È il racconto – sottolinea l’ex ministro dell’Interno, a lungo guida politica dell’intelligence e oggi a capo della Fondazione MedOr, il più autorevole think tank italiano di analisi strategica – di “come gli Stati europei, da sonnambuli, precipitarono in maniera preterintenzionale nella Prima guerra mondiale. Nessuno voleva la guerra, solo che ogni Stato era prigioniero delle sue radicalità, con la spinta a arrivare alle estreme conseguenze, senza mettere nel conto la guerra, che, invece, arrivò”.

Al momento dobbiamo fare già i conti con i cyber-attacchi: a che cosa ci troviamo di fronte?

Marco Minniti (Imagoeconomica)

“Non è la prima volta che si manifestano. Basta soltanto ricordare l’attacco drammatico che subì proprio l’Ucraina nel 2017, molto prima dell’invasione russa. La stessa cosa hanno subito altri Paesi baltici. I ciber-attacchi sono uno strumento importante della cosiddetta guerra asimmetrica. Si tratta di operazioni per colpire infrastrutture strategiche, bloccarle, saggiare la capacità di risposta di ogni singolo Paese e, contemporaneamente, infondere paura e creare uno stato di ansia nell’opinione pubblica di società, come le nostre, che sono diventate veloci nella capacità di scegliere, di risolvere i problemi, di affrontare questioni che prima richiedevano tempi lunghissimi, e, per ciò stesso, anche più fragili”.

Possiamo ipotizzare che siano i russi a agire contro l’Europa?

“Non sappiamo chi è stato l’attore principale e tuttavia la sequenza degli eventi, la violazione dello spazio aereo polacco e rumeno da parte dei droni russi, la violazione dello spazio aereo lettone direttamente con i Mig, ebbene, tutto questo ci dà un segno abbastanza chiaro”.

Quale?

“Che l’utilizzazione dei cyber-attacchi come strumento di guerra asimmetrica fa riferimento ad attori statuali e non statuali o privati (distinzione rilevante sul piano concettuale, molto meno su quello sostanziale perché i primi spesso utilizzano i secondi) che rinviano a una triade storicamente molto forte in questa materia”.

A quali Stati si riferisce?

“La triade è costituita da Russia, Corea del Nord e Cina. Una triade non casualmente evocata dalla foto di Pechino di qualche settimana fa: per dire che l’asse delle autocrazie ha a che fare anche direttamente con gli attacchi cyber”.

Il dato che si impone, in ogni caso, è che l’Europa è sempre più nel mirino.

“Non è casuale che venga colpita l’Europa. Perché l’Europa in questo momento, dal punto di vista del disegno dell’asse delle autocrazie, rappresenta un obiettivo e un punto di resistenza. Lo è in maniera molto evidente per quanto riguarda il sostegno al popolo ucraino, che l’Europa ha dato in modo convinto, pur con tutte le contraddizioni”.

Quanto c’entra, nel disegno anti-Europa dei russi (e non solo) il disimpegno americano promosso da Donald Trump?

“Abbiamo visto in queste settimane, in questi giorni, come, di fronte agli episodi indicati, da parte americana via sia stato un approccio freddamente conseguenziale. La Nato ha reagito agli sconfinamenti come doveva, ma da Trump (pensiamo al suo post: “Eccoci qua”) si è registrata freddezza. Si ipotizza, nello stesso tempo, la sospensione di una parte degli aiuti militari ai Paesi baltici. Insomma, siamo in presenza di scelte in controtendenza rispetto al rapporto storico tra gli Stati Uniti (non i singoli Presidenti degli Stati Uniti) e i Paesi dell’Est europeo e, in generale, dell’Europa”.

Che cosa comporta questo cambio radicale di contesto?

“Comporta che l’Europa deve comprendere che non siamo di fronte a una scelta congiunturale degli Usa e che quello che non è stato fatto in questi anni va fatto, diciamo, rapidamente. L’Europa deve dotarsi di un’autonoma capacità di difesa, sia dal punto di vista militare sia da quello cyber (a volte le due cose combaciano). Deve correre il più rapidamente possibile verso quell’obiettivo e deve avere, contestualmente, un’unica politica estera”.

Sembra che almeno i vertici dell’Ue abbiano raggiunto questa consapevolezza se consideriamo le parole di Ursula Von der Leyen nel discorso sullo stato dell’Unione.

“Vanno in quella direzione, ma sono ancora molto timide. E, soprattutto, bisogna essere conseguenziali. Non trascurando che già nel febbraio del 2022 si dissero parole impegnative e dure che sono rimaste lettera morta”.

Ma come si può arrivare alla difesa e alla politica estera comuni con 27 Stati?

“Bisogna procedere verso una cooperazione rafforzata che deve innanzitutto coinvolgere i Paesi fondatori, Italia, Francia, Germania. E poi avere un ancoraggio a Ovest, penso alla Spagna, e un ancoraggio a Est, penso alla Polonia, a maggior ragione dopo gli sconfinamenti di questi giorni. Ma questo va fatto con urgenza”.

Quanto tempo abbiamo?

“Sta per finire. La leadership europea deve comprendere che il momento delle parole, purtroppo, si sta drammaticamente esaurendo. Dopo Anchorage è evidente che l’Europa ha scelto una linea di consapevolezza rispetto alla postura di Trump e al rapporto tra Trump e Putin. Oggi, forte di avere compreso quello che stava e che sta avvenendo, deve essere, a questo punto, conseguente. Il tempo per agire è oggi, non domani. Se vogliamo svegliarci e non finire come i sonnambuli del 1914”.