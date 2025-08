Minacce atomiche fra superpotenze: “La guerra fredda non è mai finita”

Bologna, 3 agosto 2025 – Il grande gioco atomico si svolge anche nel profondo blu e nel silenzio degli abissi. Donald Trump ce lo ha ricordato annunciando che due sottomarini nucleari a stelle strisce sono “ora più vicini alla Russia”, in risposta alle minacce dell’ex presidente russo Dmitry Medvedev. Come va interpretata la mossa trumpiana? Il professor Alberto Pagani, docente universitario anche all’Alma Mater di Bologna, esperto di strategia militare, sicurezza, dominio cyber intelligence, contrasto del terrorismo, si mostra prudente.

Trump alza la tensione?

“È in linea con il suo stile. Parla prima di tutto agli americani.Dice che è lui il regista globale.Dopo l’iniziale accondiscendenza verso Mosca ora pensa che Putin lo voglia prendere in giro, o teme che gli americani lo pensino. E alza la voce”.

Che mossa è allora?

“Classica mossa da Guerra fredda, ma con la nuova esibizione del potere. I sommergibili navigano sotto la superficie proprio perché nessuno sappia dove sono realmente. Nessuno deve conoscere la loro missione. A meno che non si voglia mandare un messaggio politico, ed è ciò che fa Trump”.

Donald rovescia lo schema della diplomazia anche qui?

“Direi di sì. Gli Usa hanno sempre preferito il soft power, cioè la capacità di influenzare gli eventi con la seduzione dell’American way of life, prima di usare la forza militare o economica. L’hard power è sempre stato più utilizzato che esibito, basta pensare ai cambi di regime di alcuni Paesi. L’influenza della Cia non è mai stata dichiarata. Trump dice ‘Ci serve il controllo di Panama e della Groenlandia, e se non collaborate lo prenderemo con la forza’. C’è del metodo in questa follia, come diceva Amleto”.

Gli Usa aumentano quindi la sfida negli abissi?

“Gli Usa sono definiti una talassocrazia perché sono una potenza capace di controllare i mari del mondo. La loro globalizzazione non si basa solo sull’economia, ma sul dominio degli oceani, dove viaggia il 90% delle merci. Un impero marittimo non si fa sfidare senza reagire”.

I sottomarini nucleari sono una presenza costante?

“Tutte le superpotenze tengono segreta la loro localizzazione. Mosca ne ha probabilmente nell’oceano di fronte all’America. Nulla di strano se due sommergibili si avvicinano alla Russia. Ci sono stati avvicinamenti volutamente sorprendenti”.

Ad esempio?

“Nel 2006 un sottomarino cinese di classe Song era riuscito a seguire un gruppo navale americano, capitanato dalla portaerei USS Kitty Hawk. Emerse a distanza ravvicinata, in caso di conflitto sarebbe stata ideale per un lancio di siluri. Geoffrey Till, esperto britannico di strategia navale, disse che è come se un dirigente della Pepsi fosse comparso nel cda della Coca Cola. Xi Jinping non lo aveva dichiarato, come fa ora Trump”.

Come sono armati i sottomarini a propulsione nucleare?

“Sono mezzi della classi Los Angeles e Ohio, 72 in totale. Dispongono di missili balistici intercontinentali e da crociera, oltre a siluri. E possono portare testate nucleari. Ma questa è un’arma strategica per colpire un obiettivo a terra, diminuendo le capacità di intercettazione e non una nave in mare”.

È la nuova Guerra fredda?

“La Guerra Fredda non è finita, è finita la contrapposizione ideologica tra capitalismo e comunismo. La sfida sopra e sotto i mari, le operazioni di intelligence, il gioco delle spie, sono attività sempre operative. Il capitalismo è diventato l’unico modello economico e sono fiorite contrapposizioni tra le democrazie liberali e i regimi autoritari”.