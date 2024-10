Milton tiene con il fiato sospeso la Florida. Biden avverte: "È la tempesta del secolo"

L’uragano Milton spaventa la Florida. Il messaggio di ieri ai residenti nelle zone più a rischio era chiaro: "Ascoltate la autorità e se dovete evacuare fatelo ora. È una questione di vita o di morte", ha avvertito il presidente degli Usa, Joe Biden. La fuga dalle aree costiere e più esposte è già iniziata fra lunghe code in autostrada e distributori di benzina a secco. Sotto ordine di evacuazione obbligatorio ci sono circa 5,9 milioni di persone, ma quanti effettivamente hanno già lasciato o lasceranno le proprie abitazioni non è sicuro. Ed è proprio ai reticenti che si è rivolto il presidente americano: "Milton è la tempesta del secolo". L’uragano, con venti fino a 260 km orari, dovrebbe abbattersi sulla Florida alle 2 ora locale, in Italia le otto di stamane. Attese mareggiate alte oltre 4,7 metri, il doppio di Helene, due settimane fa. Migliaia i voli cancellati.