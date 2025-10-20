Lunedì 20 Ottobre 2025

Una manovra per la stabilità

Raffaele Marmo
Una manovra per la stabilità
Esteri
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Assalto ultrasMilan-FiorentinaPagelle Gp UsaManovra testoBtp ValoreRapina Louvre
Acquista il giornale
EsteriMiliziani senza una linea. L’ala politica tratta. Militari irriducibili
20 ott 2025
BEPPE BONI
Esteri
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Esteri
  3. Miliziani senza una linea. L’ala politica tratta. Militari irriducibili

Miliziani senza una linea. L’ala politica tratta. Militari irriducibili

Mancini: i reparti nei tunnel sono meno malleabili

Mancini: i reparti nei tunnel sono meno malleabili

Mancini: i reparti nei tunnel sono meno malleabili

Boni

Si spengono i sorrisi e tacciono le voci di speranza a Gaza. Hamas è ancora arrogante, con l’ala militare indebolita ma non del tutto battuta, che non vuole deporre le armi. Erano 60mila i guerriglieri, ma dal 7 ottobre 2023 ad oggi l’inferno di missili e bombe di Israele li ha ridotti a 35-40 mila, in parte ancora nascosti nei tunnel con il leader militare Ezzedin Al Adad (foto), nome di battaglia Abu Sohaib. Un irriducibile che, come i suoi fedelissimi, considera il Kalashnikov e l’Rpg Yassin parte del proprio corpo. Il Piano Trump prevede la consegna delle armi, aspetto trattato con l’ala politica guidata da Khalil al-Hayya, boss del movimento che sta in Qatar, ma l’ala militare di Hamas per ora dice no.

Secondo fonti sul posto, potrebbe essere al massimo disposta a consegnare i missili terra-terra nascosti nei tunnel dove vengono assemblati. Massima concessione, per ora. Khalil al-Hayya, leader di fatto del movimento, forma invece un consiglio di governo in esilio nel Qatar con Khaled Meshal, Nizar Awadallah, Zaher Jabarin e Mohammed Darwish. Nascosti tra le macerie e sottoterra restano reparti meno malleabili. "A Gaza in superficie adesso è attivo il reparto di Muhannad Rajab, già capo della Brigata di khan Yunis, che mobilita 15mila uomini bene armati, tutti giovani tra i 16 e i 30 anni, integralisti, che stanno cercando di mettere ordine a modo loro", spiega Marco Mancini, oggi analista e già capo del controspionaggio italiano. "Secondo mie informazioni hanno già ucciso 300 palestinesi, in parte considerati collaborazionisti dell’Idf e del Mossad o membri delle bande che assaltano i convogli di aiuti. I 15 mila di Rajab si sono anche autonominati polizia della Striscia per costruirsi un futuro da ex".

In questo inferno a cielo aperto tutto è possibile. E Rajad è lo stesso miliziano che propone al tandem Usa–Israele un salvacondotto per la propria milizia fondando un nuovo partito che possa partecipare alle elezioni. Col Kalashnikov in spalla. Dunque un presente e un futuro pieno di incognite. "Il caos a Gaza incombe sul cessate il fuoco – spiega Alberto Pagani, esperto di Medio Oriente, intelligence e docente di storia del terrorismo – ci sono fazioni che pensando al futuro intendono combattere e far cadere Hamas. La capacità di controllare la distribuzione di aiuti è diventato un aspetto di potere per i mukhtar locali. Nei quartieri di Tel al-Hawa e al-Sabra di Gaza City agisce il potente clan Dughmush, protagonista di scontri con Hamas per il controllo del territorio". E l’esercito israeliano addestra gang locali come contractors da utilizzare nella gestione degli aiuti.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaHamas