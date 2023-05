Kosovo, 11 militari italiani feriti negli scontri fra truppe Nato e dimostranti serbi

Roma, 29 maggio 2023 - Sono 11 i militari italiani rimasti feriti a seguito degli scontri scoppiati a Zvecan, cittadina del Kosovo a circa 45 chilometri a nord di Pristina, fra le truppe della Nato e i dimostranti serbi. Il bilancio complessivo dei feriti dei soldati della Kfor è di 41. I soldati italiani hanno riportato ustioni e fratture. Tre sarebbero gravi, ma non in pericolo di vita.

"Voglio esprimere solidarietà ai militari della missione Kfor rimasti feriti in Kosovo durante gli scontri tra manifestanti serbi e polizia kosovara – ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un post pubblicato su Twitter -. Tra di loro 11 italiani, di cui tre in condizioni serie ma non in pericolo di vita. I militari italiani continuano ad impegnarsi per la pace”.

Gli scontri sono iniziati davanti al municipio di Zvecan, dopo che circa 300 dimostranti serbi si erano seduti come atto di protesta contro l’elezione del nuovo sindaco, di etnia alvanese. I militari della Kforrrrrr hanno usato manganelli, lacrimogeni e bombe assordanti per disperdere la protesta. I manifestanti hanno risposto con un fitto lancio di sassi, bottiglie e altri oggetti. Un'auto privata è stata data alle fiamme. A Pristina intanto gli ambasciatori dei Paesi del Quint (Usa, Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia) hanno nuovamente incontrato oggi il premier kosovaro Albin Kurti, con la richiesta di evitare l'ingresso dei nuovi sindaci di etnia albanese nelle sedi municipali di Zvecan, Zubin Potok e Leposavic.

(Articolo in aggiornamento)