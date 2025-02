Milei ragala a Musk la “motosega della burocrazia”. Il miliardario la porta sul palco dei Cpac: “Cerchiamo di fare le cose e anche di divertirci”

Roma, 21 febbraio 2025 - "La motosega della burocrazia" è stato il regalo del presidente argentino Javier Milei ad Elon Musk. Il capo di Stato sudamericano ha incontrato il Ceo di Tesla alla convention dei conservatori a Washington (Cpac, dove sabato pomeriggio palerà anche la premier italiana Giorgia Meloni). Milei ha voluto così sottolineare la sua approvazione al lavoro di tagli alla spesa che Musk sta effettuando negli Stati Uniti.

Elon Musk sul palco dei Cpac con la "motosega della burocrazia" regalatagli dal presidente argentino Javier Milei

I due in realtà al Gaylord convention centrer si sono incontrati per caso, non era previsto dall'agenda ufficiale, dai video postati si vede Milei salutare con un “Ciao, amico” Musk e per poi abbracciarlo. L'argentino, che probabilmente contava proprio di vedere Musk, non ha resistito e gli ha consegnargli il simbolico regalo. "La motosega è arrivata al DOGE...!!!", ha scritto Milei sul social network X. I due hanno parlarto per 45 minuti e si sono trovati d'accordo sulla loro lotta per un "mondo libero".

E Musk non l'ha più mollata portandola anche sul palco e mostrandola alla platea: "Cerchiamo di fare le cose e anche di divertirci", ha confessato al pubblico di conservatori il miliardario, ammettendo di "non aver mai creduto" di poter essere nominato alla guida di un dipartimento, "ma è fico".

Il braccio destro di Trump non ha poi perso tempo e ha aizzato i presenti contro la sinistra che, secondo il suo parere, vuole "rendere illegale l'umorismo. Non si può scherzare su nulla", ha detto il patron di Tesla.