Roma, 2 luglio 2019 - Via ai pattugliamenti misti della polizia italiana e slovena: il primo ieri mattina. In un’affollata conferenza stampa all’ex valico di Lipizza, i dirigenti delle due forze di polizia hanno illustrato la nuova fase di collaborazione transfrontaliera per la lotta all’immigrazione irregolare sul confine orientale italiano. Qui i movimenti secondari sono in deciso aumento, se è vero che fino al 29 giugno la polizia slovena ha registrato 5.306 attraversamenti illegali (contro i 3.612 dell’intero 2018), mentre le autorità di sicurezza italiane nei primi sei mesi del 2019 hanno riconsegnato alla Slovenia 146 migranti (contro i 158 dell’intero anno precedente).

L’accordo italo-sloveno – del quale non sfugge la valenza simbolica tra governi molto sensibili al tema – prevede quattro pattugliamenti misti a settimana: tre nella zona di Trieste e Capodistria e una nel goriziano, lungo un tratto complessivo di 10 chilometri. L’esecutivo di Lubiana confida in un doppio effetto dissuasivo, dato dalla crescente severità nei controlli, sia al confine italiano sia a quello croato. "L’impegno con l’Italia vuol essere un chiaro segnale ai passeurs , e ai favoreggiatori dell’immigrazione clandestina", spiega Vilwiam Toskan, dirigente di polizia a Capodistria.

Anche Vincenzo Avallone, responsabile della Quarta zona della polizia di frontiera di Udine, si aspetta risultati concreti grazie alle "notizie di intelligence che ci scambieremo lavorando insieme". Ancora: "La collaborazione con la Slovenia è ottima, faremo un buon servizio per le nostre collettività".

Domani il ministro dell’Interno Matteo Salvini vedrà il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che dopo averla sparata grossa evocando la costruzione di "un muro" lungo il confine italo-sloveno, ora derubrica il tutto a "licenza poetica" e accorcia l’opera "ai boschi del Carso". "Qui da noi l’ultimo pezzo di muro è caduto nel 2004, tirarlo su di nuovo significherebbe resuscitare un passato che non è solo doloroso, ma controproducente", avvisa il sindaco di Gorizia, Rudi Ziberna (Forza Italia).