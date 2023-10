Migranti, Scholz: “In Germania espulsioni di massa per gli irregolari, ma via libera a lavoratori e rifugiati"

Berlino, 20 ottobre 2023 – Espulsioni di massa per gli irregolari e via libera a rifugiati e lavoratori: è questa la ricetta di Olaf Scholz per far fronte al fenomeno migratorio che vede la Germania come una meta sempre più ambita. “Arrivano troppe persone”, dichiara il cancelliere tedesco al portale Der Spiegel, “Bisogna avere la forza di dire che purtroppo non possono restare qui”.

EGYPT GERMANY DIPLOMACY

Secondo i dati di Deutsche Welle, nel 2022, la Germania ha raggiunto un nuovo record per quanto riguarda il fenomeno migratorio: 2,67 milioni di persone si sono stabilite nel paese (più del doppio rispetto agli arrivi del 2021), contro gli 1,2 milioni che lo hanno lasciato. A giocare un ruolo rilevante nell’aumento di immigrati è stata la guerra in Ucraina, che ha portato in Germania ben 1,1 milioni di persone. Scholz si è detto però deciso a continuare ad accogliere lavoratori e “coloro che chiedono asilo, ad esempio perché perseguitati politicamente”, o che “fuggono da guerra e morte”.

Nella stessa intervista, il cancelliere ha ribadito il suo supporto a Israele e alla comunità ebraica in Germania, recentemente vittima di episodi antisemiti. I manifestanti e coloro che “gridano slogan antisemiti, che bruciano bandiere dello Stato di Israele, che acclamano senza vergogna la morte di persone a causa di attacchi terroristici di Hamas, devono essere risolutamente contrastati”, ha commentato Scholz.