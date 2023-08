Migranti, incubo pirati: profughi derubati e lasciati in mare

Roma, 10 agosto 2023 – Non bastavano i criminali che organizzano e lucrano sul traffico di migranti: ora ci sono anche i pirati. Da qualche mese le autorità di polizia italiane avevano notizia di strani furti dei motori delle barche che portavano migranti, ma pensavano si trattasse di furti organizzati dagli stessi trafficanti, che avrebbero usato i motori su altre barche. E invece pare proprio di no.

Una mamma e il suo bambino sbarcano sulla terraferma

“Tante cose abbiamo visto in questi anni occupandoci del fenomeno dell’immigrazione clandestina, alcune terribili, quali i naufragi anche con oltre trecento morti, e in ultimo anche della tortura, che avveniva nei campi libici – ha detto nei giorni scorsi il procuratore facente funzioni di Agrigento, Salvatore Vella –. Adesso arriva anche la pirateria. Sono diversi i pescherecci tunisini che depredano, con veri e propri blocchi navali, i barchini carichi di migranti. Pirati che portano via quelli che sono i beni più preziosi, i motori con le imbarcazioni che restano alla deriva, ma anche soldi contanti e cellulari, quindi quello che serve per chiedere aiuto e soccorso". Vella ha parlato qualche giorno fa nella conferenza stampa per l’arresto di quattro tunisini, accusati di pirateria.

I fatti risalgono al 18 luglio 2023, a 18 miglia di distanza dalle coste di Lampedusa: tre barchini partiti da Sfax vengono avvicinati dal peschereccio “Assyl Salah“ e da un altro motopesca di nome “Mohamed“. I due motopesca derubano dei motori fuori bordo i barchini e li lasciano alla deriva, andandosene. Passa qualche minuto e l’“Assyl Salah“ e il “Mohamed“ tornano indietro e chiedono ai migranti soldi e cellulari in cambio di aiuto per raggiungere Lampedusa. Dopo aver ottenuto denaro e telefoni, per cinque minuti li trainano verso Lampedusa, per poi lasciarli alla deriva e andarsene.

Ma per loro sfortuna era in corso un evento Sar e vengono intercettati da una motovedetta della Guardia di Finanza. Una delle barche dei pirati, la “Assyl Salah“, viene bloccata e a bordo vengono trovati i motori fuoribordo, cinque cellulari dei migranti e parecchi euro in contanti. Vengono arrestati il comandante del peschereccio, Nader Chika, e l’equipaggio: Adnan Knessi, Banour Hatem e Joini Jilian (vengono accusati di pirateria marittima: le pene previste sono fino a 20 anni di reclusione).

"Le condotte delittuose dei nuovi pirati – ha osservato il procuratore di Agrigento – mettono gravemente a rischio la vita dei migranti, ancor più delle già gravi condotte illecite dei trafficanti di essere umani tunisini e libici. Questo apre nuovi scenari su quello che ogni giorno accade nella rotta del Mediterraneo Centrale, la rotta migratoria più mortale al mondo".