Migranti, raggiunto accordo Ue. “In caso di crisi i Paesi sono obbligati a solidarietà”

Bruxelles, 4 ottobre 2023 – In caso di “crisi” la solidarietà tra gli Stati è “obbligatoria”. E’ quanto prevede l’accordo raggiunto a Bruxelles tra i rappresentanti degli Stati dell’Unione europea in materia di migranti. In particolare l’intesa riguarda il ‘regolamento per la gestione delle crisi migratorie’. Il concetto di ‘crisi’ non è definito: quando si può parlare di crisi? La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, nello spiegare il patto, precisa che “abbiamo fatto in modo che le disposizioni” d'emergenza “possano essere invocate solo in casi molto fondati”.

Migranti a Lampedusa (Ansa)

Rispetto al testo non approvato all'ultimo riunione del consiglio affari interni la settimana scorsa, “si è tornati a un testo più equilibrato – spiegano fonti – come quello che era stato presentato dalla presidenza spagnola di turno del consiglio Ue nel luglio scorso”.

Una delle modifiche apportate dopo la riunione di Luglio riguardava il coinvolgimento delle Ong: sostenuto dal governo tedesco, non era piaciuto al governo italiano. Che invece oggi plaude all’accordo. “E’ un risultato molto positivo, un successo per l'Italia – ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani da Riad –. È stato tolto dal testo il paragrafo sulle ong. Quando l'Europa decide, deve tenere conto delle istanze di tutti”.

L'accordo è stato raggiunto oggi nella riunione dei rappresentati permanenti degli stati membri presso la Ue (Coreter) che prepara a livello tecnico il consiglio dei ministri dell'Unione. Contro l'accordo si sono espresse solo Polonia e Ungheria, mentre Repubblica Ceca, Slovacchia e Austria (che a luglio erano contrarie) si sono astenute.

"Accolgo con favore l'accordo politico raggiunto con successo dagli Stati membri – scrive su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen –. E' una vera a propria svolta che ci permette di portare avanti i negoziati con il Parlamento e il Consiglio Ue. Uniti possiamo siglare il Patto prima della fine di questo mandato”. Di “svolta storica” parla anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz: l’accordo “è una buona notizia. La riforma limiterà efficacemente l'immigrazione irregolare in Europa e alleggerirà in modo duraturo l'onere di Stati come la Germania”.

Anche Parigi saluta l’intesa come un “nuovo progresso nella nostra risposta europea e solidale dinanzi ai fenomeni migratori”, twitta la ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna.

Amnesty: “Pericoloso per i diritti umani”

Secondo Amnesty International il patto Ue rischia di ritardare la registrazione dei richiedenti asilo, indirizzare un numero crescente di persone verso procedure d'asilo di livello inferiore alle frontiere ed estendere la detenzione in prossimità dei confini. “Le persone che arrivano alle frontiere europee - afferma, in una nota, Eve Geddie, direttrice dell'ufficio di Amnesty International presso le istituzioni europee - devono poter cercare asilo, avere la loro richiesta esaminata in modo equo ed essere accolte con dignità. Questo accordo rischia di causare blocchi e arresti e di mettere le persone in condizione di bisogno lungo le frontiere europee, senza apportare alcun miglioramento alla tutela dei richiedenti asilo nell'Unione europea. Negare diritti alle persone in cerca di asilo è pericoloso. È una risposta sproporzionata a situazioni che potrebbero essere perfettamente gestite secondo le regole vigenti”. Amnesty International chiede a tutte le istituzioni di non adottare ulteriori misure eccezionali nella legislazione dell'Unione europea, che minacciano i diritti umani fondamentali.