Migliaia di utenti condividono video di gatti torturati: l'inchiesta della Bbc che ha sconvolto il mondo

Un'indagine giornalistica della Bbc ha portato alla luce uno dei fenomeni più inquietanti del dark web contemporaneo: una rete internazionale clandestina che condivide online video di torture e uccisioni di gatti, spesso cuccioli. L'inchiesta, dai particolari definiti "estremamente inquietanti" dalla stessa emittente britannica, rivela l'esistenza di un ecosistema criminale che sfrutta le piattaforme digitali per perpetrare violenze sistematiche sugli animali, coinvolgendo migliaia di utenti in tutto il mondo.

La scoperta che ha scoperchiato l'orrore

La scoperta è avvenuta dopo che, lo scorso maggio, due adolescenti inglesi hanno ammesso di aver torturato e ucciso due gattini in una parco a Ruislip, nella zona ovest di Londra. I due giovani, una ragazza di 16 anni e un ragazzo di 17, sono stati condannati lunedì 4 agosto, ma il caso ha rappresentato solo la punta dell'iceberg di un fenomeno molto più ampio e strutturato.

Le autorità hanno rinvenuto sul luogo del crimine i corpi degli animali mutilati e appesi, insieme a coltelli, fiammiferi e forbici, elementi che hanno immediatamente fatto sospettare collegamenti con una rete più estesa. L'episodio di Londra ha così innescato un'indagine che ha rivelato dimensioni internazionali del fenomeno, con ramificazioni che si estendono ben oltre i confini britannici.

Anatomia di una rete globale della crudeltà

Secondo quanto emerso, la rete sarebbe nata in Cina, per poi diffondersi in numerosi Paesi, tra cui il Regno Unito, il Giappone e altre nazioni europee. L'organizzazione criminale sfrutta principalmente applicazioni di messaggistica crittografata per comunicare, creando un ambiente protetto dove migliaia di membri attivi possono scambiare contenuti violenti senza timore di essere identificati.

L'inchiesta BBC ha rivelato meccanismi operativi agghiaccianti: i giornalisti della Bbc hanno avuto accesso alle chat sulle applicazioni di messaggistica criptate, dove gli utenti britannici spiegavano come adottare cuccioli tramite la "Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals" (RSPCA) per poi maltrattarli. All'interno di queste conversazioni digitali vengono condivisi moduli di adozione e annunci di gattini, accompagnati da commenti che rivelano le intenzioni criminali: "Voglio torturarlo così tanto".

I numeri dell'orrore: una produzione industriale di violenza

Le dimensioni del fenomeno emergono chiaramente dai dati raccolti dall'organizzazione animalista Feline Guardians. Tra maggio 2023 e maggio 2024, il gruppo animalista Feline Guardians, impegnato nel contrasto ai maltrattamenti sui felini, ha rilevato la pubblicazione online di un nuovo video di torture ogni 14 ore. Questa frequenza rivela una produzione quasi industriale di contenuti violenti.

Sono stati individuati 24 gruppi quest'anno, il più grande dei quali conta oltre mille membri. Si ritiene che il torturatore più attivo abbia filmato l'uccisione di oltre 200 gatti. Questi numeri testimoniano non solo la diffusione del fenomeno, ma anche il livello di organizzazione raggiunto dalla rete criminale.

L'infiltrazione sotto copertura: testimonianze dall'abisso

Lara, nome di fantasia di una volontaria di Feline Guardians, ha operato sotto copertura infiltrandosi nei gruppi online per documentare le attività criminali. La sua testimonianza alla BBC offre uno spaccato devastante: "Ogni giorno mi si spezzava il cuore. Non c'è limite al dolore che queste persone sono disposte a infliggere. È come guardare nell'abisso del male".

Le descrizioni dei contenuti condivisi sono particolarmente disturbanti. Alcuni filmati mostrano gatti annegati, squartati o lasciati morire di fame, lentamente, all'interno di gabbie. In un caso, i membri della rete parlavano di rianimare i gatti con l'elettricità per prolungarne la sofferenza.

Il coinvolgimento dei minori: una generazione a rischio

Uno degli aspetti più preoccupanti emersi dall'inchiesta riguarda il coinvolgimento di minorenni. La rete non solo attrae giovani spettatori, ma li spinge attivamente a partecipare. I nuovi iscritti vengono spinti a produrre contenuti propri come "prova di ingresso", creando un meccanismo di iniziazione che trasforma i consumatori in produttori di violenza.

L'indagine dell'emittente britannica arriva dopo che due adolescenti (di cui uno già condannato a un anno di carcere in un centro di detenzione giovanile) hanno ammesso di aver torturato e ucciso due gattini in un parco di Londra. Il coinvolgimento diretto di minori nelle attività della rete è testimoniato anche da messaggi espliciti: in una chat, un utente ha scritto: "Ho 10 anni e mi piace torturare i gatti".

"Little Winnie": il volto dell'organizzazione criminale

L'inchiesta ha identificato figure chiave all'interno della rete, tra cui un utente noto come "Little Winnie". Uno dei membri più attivi della rete si fa chiamare Little Winnie, un nome usato in modo satirico per alludere al leader cinese Xi Jinping, spesso paragonato al personaggio di Winnie the Pooh.

Attraverso un'operazione di infiltrazione durata settimane, una volontaria di Feline Guardians è riuscita a instaurare un rapporto con questo individuo, arrivando fino a una videochiamata che ha permesso di identificare un ragazzo di 27 anni residente a Tokyo. Tuttavia, quando contattato dalla BBC, il giovane ha negato ogni coinvolgimento, evidenziando le difficoltà nell'identificazione e perseguimento dei responsabili.

Le "competizioni" dell'orrore: la gamificazione della violenza

La rete ha sviluppato meccanismi di coinvolgimento che trasformano la violenza in una forma perversa di intrattenimento competitivo. In un episodio raccapricciante, la rete avrebbe promosso nel settembre 2023 una "gara" intitolata 100 gatti uccisi, per vedere quanto rapidamente i membri riuscissero a torturare e uccidere 100 felini.

Questa gamificazione della violenza rappresenta un'evoluzione particolarmente inquietante del fenomeno, poiché introduce elementi di competizione e riconoscimento sociale che possono incentivare comportamenti sempre più estremi.

Il vuoto normativo e le sfide globali

Secondo la volontaria, la mancanza di normative in alcuni Paesi, come la Cina, consente a questi contenuti di essere prodotti senza alcuna conseguenza legale. Questa lacuna legislativa crea un ambiente favorevole per la proliferazione di tali attività criminali, rendendo il fenomeno un problema genuinamente globale.

Le implicazioni si estendono ben oltre la tutela degli animali. Come sottolineato dalla parlamentare inglese Johanna Baxter: "Questa tendenza è allarmante, soprattutto tra i giovani uomini. L'abuso sugli animali è spesso un primo passo verso la violenza su esseri umani".

Le risposte della società civile

Di fronte a questa emergenza, le organizzazioni animaliste stanno intensificando le loro attività di contrasto. Feline Guardians ha organizzato manifestazioni davanti all'Ambasciata cinese a Londra, chiedendo interventi concreti da parte del governo di Pechino per colmare il vuoto normativo che consente la proliferazione di questi contenuti.

L'organizzazione ha anche documentato un preoccupante aumento dell'attività: solo tra giugno 2024 e febbraio 2025 c'è stato un aumento del 500% di nuovi video di tortura aggiunti ai gruppi Telegram cinesi, evidenziando come il fenomeno sia in rapida espansione.

Implicazioni per la sicurezza digitale e sociale

L'inchiesta della Bbc rivela come le tecnologie di crittografia, progettate per proteggere la privacy e la sicurezza delle comunicazioni, pos sano essere sfruttate per scopi criminali. La sfida per le autorità e le piattaforme digitali è trovare un equilibrio tra la protezione della privacy legittima e la prevenzione di attività criminali.

Il fenomeno solleva anche questioni più ampie sulla radicalizzazione online e sui meccanismi attraverso cui comunità estremiste possono formarsi e prosperare negli spazi digitali. La progressione dalla visualizzazione passiva alla partecipazione attiva, documentata nell'inchiesta, rispecchia dinamiche simili osservate in altri contesti di radicalizzazione online.

Verso una risposta coordinata

L'ampiezza internazionale del fenomeno richiede una risposta coordinata che coinvolga autorità legislative, forze dell'ordine, piattaforme digitali e società civile. L'inchiesta rappresenta un primo passo fondamentale nel portare alla luce un problema spesso nascosto nelle profondità del web, ma la strada per contrastarlo efficacemente rimane lunga e complessa.

La sensibilizzazione dell'opinione pubblica, il rafforzamento delle normative internazionali e lo sviluppo di strumenti tecnologici per il rilevamento automatico di contenuti violenti rappresentano alcune delle direzioni verso cui orientare gli sforzi futuri. Solo attraverso un approccio multidisciplinare e coordinato sarà possibile contrastare efficacemente questa forma estrema di violenza digitale.