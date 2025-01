Microsoft è in trattativa per acquistare TikTok. L’annuncio di Trump: decisione entro 30 giorni

Roma, 28 gennaio 2025 - Microsoft è in trattativa per acquistare TikTok. Potrebbe essere la svolta per il social cinese quella annunciata dal presidente Donald Trump ai giornalisti in viaggio con lui, secondo quanto riferito da Reuters.

Il caso TikTok era scoppiato neu giorni scorsi dopo che una legge approvata dal Congresso aveva portato al blocco della piattaforma, imponendo la cessione di una parte delle quote a società statunitensi. Trump aveva affermato di essere in trattative con diverse parti per l'acquisto di TikTok e che prenderà una decisione sul futuro dell'app entro i prossimi 30 giorni.

La app, che conta circa 170 milioni di utenti americani, era stata brevemente rimossa dalla rete poco prima che entrasse in vigore, il 19 gennaio, una legge che obbliga ByteDance - la società cinese proprietaria di TikTok - a vendere la piattaforma per motivi di sicurezza nazionale.

Trump, dopo essere entrato in carica il 20 gennaio, ha firmato un ordine esecutivo per ritardare di 75 giorni l'applicazione della legge, emanata dopo che i funzionari statunitensi avevano avvertito che sussisteva il rischio che i dati degli americani venissero utilizzati in modo improprio da ByteDance.