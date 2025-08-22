Tensioni in Microsoft. Lavoratori Pro Pal. Arresti e licenziamenti

Roma, 22 agosto 2025 – Sale la tensione nel quartier generale di Microsoft per una serie di proteste anti-Israele che gli organizzatori hanno battezzato ‘Intifada dei lavoratori’, in omaggio alla rivolta dei palestinesi contro l’occupazione israeliana iniziata nel 1987. Da mesi il gruppo di dipendenti ‘No Azure for Apartheid’ porta avanti una chiara denuncia: l’esercito israeliano sfrutta la tecnologia fornita da Microsoft per “uccidere i palestinesi”. E negli ultimi due giorni le proteste si sono intensificate nella sede principale di Redmond, nello Stato di Washington.

Proteste contro Israele

Lo scorso maggio un dipendente dell’azienda è stato licenziato dopo aver interrotto un discorso del ceo Satya Nadella per protestare contro i contratti con Israele. Ad aprile

Microsoft ne ha cacciati altri due che avevano interrotto, per lo stesso motivo, i festeggiamenti per il 50esimo anniversario dell’azienda. Nell’ultimo di due giorni di proteste, mercoledì, almeno 18 dipendenti del colosso tecnologico sono stati arrestati. Secondo la polizia, le persone fermate sono accusate di “violazione di proprietà privata, danni, resistenza a pubblico ufficiale e ostruzione”. Una manifestazione, stando alle ricostruzioni delle forze dell’ordine, meno pacifica di quella di martedì, quando circa 35 persone hanno occupato uno slargo tra i palazzi che ospitano gli uffici di Microsoft ma se ne sono andati appena l’azienda lo ha chiesto. In questo caso, invece, i manifestanti “hanno opposto resistenza, sono diventati aggressivi” e hanno spruzzato vernice rossa sullo storico logo aziendale all’ingresso del quartier generale.