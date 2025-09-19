MI6 lancia un portale sul dark web per reclutare spie dalla russia. Cos’è Silent Courier e come funziona

Londra, 19 settembre 2025 – L’MI6 è alla ricerca di nuove spie attraverso un portale sul dark web. Il servizio di intelligence britannico sta lanciando la campagna di reclutamento un nuovo portale online chiamato Silent Courier, che mira a utilizzare il dark web per invogliare potenziali spie a inviargli informazioni segrete, in particolare quelle rivolte alla Russia. Lo riportano alcuni media internazionali, come Bbc e Cnn, e oggi dovrebbe arrivare la conferma dal capo uscente dell'MI6, Sir Richard Moore.

Il massiccio reclutamento di agenti segreti sul web non è una novità assoluta nel mondo dello spionaggio internazionale: due anni fa la Cia americana aveva aperto una selezione attraverso i social media per individuare potenziali spie russe. Ma le novità per l’MI6 non finiscono qui: entro um mese, da Londra verrà nominata Blaise Metreweli, la prima donna a ricoprire la carica di capo del servizio MI6.

Cooper: "Sicurezza nazionale, primo dovere di ogni governo”

"La sicurezza nazionale è il primo dovere di qualsiasi governo – ha dichiarato la ministra degli Esteri, Yvette Cooper – e il fondamento del Piano per il Cambiamento del primo ministro -. Mentre il mondo cambia e le minacce che affrontiamo si moltiplicano, dobbiamo garantire che il Regno Unito sia sempre un passo avanti rispetto ai nostri avversari".

Ieri l’arresto di tre spie russe nell’Essex

La notizia arriva all’indomani dell’arresto di tre cittadini britannici accusati di spionaggio per conto del Cremlino e l’annuncio dell’antiterrorismo londinese di un aumento di reclutamenti da parte dei servizi segreti stranieri. E così l’MI6 – l’agenzia di spionaggio al servizio della Corona, resa famoso nel mondo dai film di James Bond – sta correndo ai ripari con una nuova campagna di reclutamento digitale.

"Attraverso la nostra recente attività di sicurezza nazionale, stiamo assistendo a un numero crescente di reclutamenti di soggetti adescati da servizi segreti stranieri", aveva detto ieri Dominic Murphy, capo dell'antiterrorismo di Scotland Yard, dopo l’arresto delle tre spie russe.

Reclutamento su Tor: cos’è la piattaforma Silent Courier

Il servizio si baserà sul browser internet Tor e consentirà l'accesso anonimo a una piattaforma di messaggistica sicura dell'MI6. Si tratta della piattaforma Silent Courier, che punta a “rafforzare la sicurezza nazionale facilitando il reclutamento di nuovi agenti da parte dell'agenzia di intelligence”, ha detto la ministra degli Esteri.

L'annuncio dovrebbe essere confermato oggi in un discorso a Istanbul dal capo uscente dell'MI6, Sir Richard Moore, che verso la fine del mese passerà il testimone a Blaise Metreweli, la prima donna a ricoprire la carica di capo del servizio

Le istruzioni per accedere al portale

“Chiunque desideri contattare in modo sicuro il Regno Unito per fornire informazioni sensibili relative al terrorismo o ad attività di intelligence ostili potrà accedere al portale a partire da oggi”. Le istruzioni per l'utilizzo di Silent Courier sono state rese pubbliche sul nuovo canale YouTube dell'MI6 alle 2 di venerdì.

Il comunicato stampa riportato dalla Cnn che annuncia il lancio del Ministero degli Esteri britannico, che gestisce le comunicazioni dell'MI6, afferma: "L'MI6 consiglia a chiunque acceda al suo portale di utilizzare VPN affidabili e dispositivi non collegati a se stessi, per mitigare i rischi esistenti in alcuni paesi".

Il precedente Usa: la ricerca della Cia

Il lancio segue un approccio simile adottato dalla Central Intelligence Agency (CIA) americana, che nel 2023 ha pubblicato dei video sui canali dei social media per individuare potenziali spie russe. In precedenza, la CIA aveva subito una disastrosa perdita dei propri agenti in Cina dopo che i loro collegamenti al dark web erano stati violati dal Ministero della Sicurezza di Stato di Pechino.