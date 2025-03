"Mi girava la testa, ho pensato a un malore. Ho corso per 34 piani, temevo di morire"

"Per la prima volta in vita mia, ho avuto paura di morire". È ancora molto turbato Armando Saccà (foto), 35enne calabrese, in vacanza a Bangkok con un amico. La tremenda scossa di terremoto in Birmania è stata avvertita con forza anche nella capitale della Thailandia. Loro erano in albergo, al 34esimo piano di un grattacielo, di fronte all’edificio da dove è esondata una piscina sul tetto.

"Ci stavamo preparando per uscire – racconta – quando ho sentito la testa girare. Inizialmente ho pensato a un malore, poi però ho guardato il mio amico e ho visto la preoccupazione nei suoi occhi. L’edificio stava ondeggiando. Ho pensato crollasse e ho pregato affinché non accadesse. Non so dire quanto sia durato, una manciata di secondi, ma sono sembrati eterni".

Il suono acuto dell’allarme non lascia spazio ai dubbi. Da lì la fuga concitata per le scale: "Quei 34 piani a piedi sono sembrati infiniti – continua Armando –. C’erano crepe sulle pareti e pezzi di muro crollati. Una volta usciti ci hanno indirizzati verso una strada libera, lontana dai grattacieli. Dopo quattro ore ci hanno detto che potevamo rientrare, ma abbiamo rimesso piede in albergo solo per prendere le valigie. Siamo scappati la sera stessa, in una località sulla costa, in un albergo a quattro piani. Non avrei sopportato ancora l’altezza. Vedendo poi le conseguenze che ci sono state, ci riteniamo fortunati".

Teresa Scarcella