Mezzo milione di api sterminate in Olanda da un incendio doloso

Almere (Paesi Bassi), 10 ottobre 2025 – Una distesa di ceneri e telai anneriti: questo è tutto ciò che rimane delle dieci arnie di Harold Stringer, apicoltore di Almere, città olandese a est di Amsterdam. Un atto di vandalismo, forse un gesto d’odio, che ha sterminato in una notte quasi mezzo milione di api. “Mi fa davvero male il fatto che i miei dieci alveari siano morti", ha raccontato a Omroep Flevoland, con la voce spezzata, davanti a ciò che resta di anni di lavoro e amore per le api.

Secondo quanto riporta la Bbc, le dichiarazioni frutto delle prime indagini della polizia parlano di un incendio doloso. Gli agenti hanno infatti confermato che è stato usato un accelerante per appiccare il fuoco alle arnie, sistemate su alcuni pallet nel cuore del Beatrixpark, una zona verde molto frequentata dai residenti. Le immagini delle fiamme, pubblicate sui social dalle autorità locali, mostrano il fuoco divorare le strutture di legno in pochi minuti.

Ogni alveare ospitava tra le 40 e le 60 mila api. Per l’apicoltore, che da circa nove anni si prendeva cura quotidianamente delle sue arnie, il colpo è stato durissimo. Solo pochissimi esemplari sono sopravvissuti. E la speranza di individuare i responsabili “è ormai minima”.

Il caso ha suscitato sdegno nella comunità locale e nel mondo dell’apicoltura olandese. Tra i primi a offrire sostegno c’è Heleen Nieman, collega di Stringer: “Ho tre colonie di api e voglio dargliene una”, ha dichiarato ai microfoni della radio nazionale. L’episodio riporta l’attenzione su un problema che nei Paesi Bassi – come nel resto del mondo – assume proporzioni sempre più allarmanti. Secondo il governo dell'Aia, oltre la metà delle 360 specie di api presenti sul territorio è oggi a rischio di estinzione. Una cifra che racconta una crisi ecologica profonda, legata alla perdita di habitat, all’uso massiccio di pesticidi e, non ultimo, ai cambiamenti climatici.

Le api non sono solo un simbolo di equilibrio naturale, ma un ingranaggio essenziale dell’ecosistema. Il loro lavoro di impollinazione garantisce la sopravvivenza di moltissime piante e, indirettamente, di buona parte del nostro cibo: frutta, verdura, cereali, foraggi. Secondo le stime della Fao, oltre il 70% delle colture mondiali dipende almeno in parte dal lavoro degli impollinatori. Senza di loro, il sistema agricolo collasserebbe in pochi decenni.

Per Stringer, l’incendio non rappresenta solo una perdita economica, ma anche affettiva. Quelle arnie, spiega, erano parte della sua quotidianità, un microcosmo vivo che osservava crescere e mutare con le stagioni. Ma ricominciare da zero non lo spaventa: ripartirà da una nuova colonia – questa è la promessa – con la stessa pazienza e passione di sempre.